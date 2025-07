Tour de France : le sprinteur australien Kaden Groves remporte en solitaire la 20e étape à Pontarlier

Présent dans l'échappée du jour, le coureur de 26 ans, étonnamment fort sur un relief aussi vallonné, apporte à l'équipe Alpecin sa troisième victoire dans cette 112e édition après celles de Jasper Philipsen et Mathieu van der Poel qui ont tous les deux abandonné depuis.

Il devient le 114e coureur à lever les bras sur les trois grands Tours après déjà avoir gagné sept étapes de la Vuelta et deux du Giro, toutes lors d'un sprint massif. A la veille de l'arrivée finale à Paris, Tadej Pogacar a conservé le maillot jaune de leader avec 4:24 d'avance sur Jonas Vingegaard.

Les deux favoris sont restés au chaud dans le peloton, martyrisé par la pluie sur une bonne partie du parcours, et arrivé plus de sept minutes derrière le vainqueur. Également présent dans l'échappée et septième de l'étape, le Français Jordan Jegat intègre le Top 10 du général, en doublant Ben O'Connor.

L'échappée a mis un temps fou à se former avant de se stabiliser avec treize coureurs. Jegat a lancé une attaque dans la côte de Thésy. Il a été rejoint puis lâché par l'Australien Harry Sweeny qui a passé une dizaine de kilomètres seul en tête avant d'être repris.

Chute de Romain Grégoire

Puis ce fut au tour du Bisontin Romain Grégoire, très fort samedi sur ces terres, de prendre quelques mètres d'avance dans la descente de la côte de Longeville, la dernière ascension répertoriée du jour.

Mais le coureur de Groupama-FDJ, prenant tous les risques, est parti à la faute dans un virage à droite en compagnie d'Ivan Romeo.

Les deux hommes sont partis en glissade avant d'aller taper violemment le trottoir. Grégoire est reparti comme une fusée, maillot déchiré sur le côté droit.

Mais devant, trois hommes Frank van den Broek, Jake Stewart et Kaden Groves en ont profité pour prendre le large. Et à 16 kilomètres du but c'est le sprinteur d'Alpecin qui s'est détaché seul pour se lancer dans un long contre-la-montre sous une pluie battante.

Creusant méthodiquement l'écart, il s'est imposé avec presque une minute d'avance sur Van den Broek et Pascal Eenkhoorn, revenu de derrière, alors que Romain Gréoire a terminé cinquième.

