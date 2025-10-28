Mardi 28 Octobre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Vie locale

Toussaint 2025 : comment la Ville de Besançon est-mobilisée dans ses cinq cimetières ?

Publié le 28/10/2025 - 08:30
Mis à jour le 27/10/2025 - 16:28

À l’approche de la Toussaint, la Ville de Besançon annonce plusieurs dispositifs pour l’entretien, l’accueil et les hommages dans ses cinq cimetières, Saint-Claude, Saint-Ferjeux, Velotte, Champ Brulley et Chaprais; qui comptent 26.500 emplacements, recensés en 2024.

Les jours précédant la Toussaint et le 1er novembre, les onze agents du service dont quatre surveillants assurent des permanences dans les trois plus grands cimetières : Saint-Claude, Saint-Ferjeux et Chaprais. Ces équipes veilleront à l’accueil des familles et à la bonne organisation des lieux de recueillement.

Comme chaque année, le dispositif TAPAJ (Travail alternatif payé à la journée) sera également déployé les jeudi 30 et vendredi 31 octobre. Mis en œuvre à Besançon par l’ADDSEA – SOLEA, ce programme d’insertion permet à des jeunes de 18 à 25 ans en difficulté ”de travailler et d’être payé le jour même pour une activité professionnelle qui ne nécessite pas de qualification ou d’expérience particulière”, explique la Ville. Leur mission consistera à aider les personnes à porter de lourdes charges ou des charges encombrantes et à informer et orienter les usagers.

Une gestion des cimetières tournée vers l’environnement

La Ville souligne son ”attachement à la gestion environnementale des cimetières et à l’accueil des familles”. Dans les cinq sites, la direction municipale biodiversité - espaces verts applique ”une gestion favorable à la biodiversité”, est-il précisé.

Les allées minérales sont progressivement végétalisées et des fleurs sauvages semées ”contribuant ainsi à la lutte contre les îlots de chaleur et à la présence d’insectes pollinisateurs”. Les jardiniers privilégient le matériel électrique, moins polluant et moins bruyant.

Des zones de tri des déchets verts ont été installées dans chaque cimetière afin de séparer les matières plastiques des végétaux et du terreau. Les déchets verts sont ensuite ”transformés en compost et utilisés dans les espaces verts”, tandis que les pots peuvent être récupérés par les usagers.

Chaque année, près de 10.000 heures d’entretie» sont consacrées à la gestion des cimetières.

Travaux et aménagements récents

En 2025, la Ville a procédé à l’aménagement des allées de la dernière extension du cimetière Saint-Claude et à la construction d’un nouveau puits du souvenir à proximité de celui existant.

Depuis septembre 2025, des travaux d’extension hors les murs du cimetière Saint-Claude ont débuté. La première phase, prévue pour mars 2026, vise à créer de nouveaux emplacements dans le carré confessionnel musulman. La seconde, prévue durant l’année 2026, sera dédiée à la création du premier carré écologique de Besançon.

Au cimetière Saint-Ferjeux, un plan d’action contre le moustique tigre a été déployé avec la direction Santé Publique. Des panneaux de sensibilisation sont installés et des bacs contenant du sable sont mis à disposition des usagers afin de limiter l’eau stagnante propice à la prolifération du moustique.

Cérémonies et hommages le 1er novembre

Des temps de recueillement sont prévus dans chaque cimetière le matin du 1er novembre, notamment devant les sépultures de deux anciens maires de Besançon : Jean Minjoz et Robert Schwint.

  • 09h15 – Saint-Ferjeux : Monument aux morts
  • 09h45 – Saint-Claude : Monument aux morts – Poilu
  • 10h30 – Chaprais : hommage à Robert Schwint
  • 11h00 – Champ Bruley : hommage à Jean Minjoz

La Ville rappelle que ces moments ”s’inscrivent dans une tradition d’hommage et de mémoire partagée”.

Publié le 28 octobre à 08h30
