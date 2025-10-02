Jeudi 2 Octobre 2025
Besançon
Transports

Travaux boulevard Blum à Besançon : un enrobé phonique pour réduire le bruit

Publié le 02/10/2025 - 14:54
Mis à jour le 02/10/2025 - 14:43

Grand Besançon Métropole a annoncé jeudi 2 octobre 2025 la mise en œuvre de travaux de réfection de chaussée sur le boulevard Blum à Besançon du 7 au 10 octobre. L’objectif est de poser un revêtement phonique afin de diminuer les nuisances sonores pour les habitants.

© Élodie R.
© Élodie R.

Les travaux concernent le tronçon situé entre la rue du Muguet à Palente et l’autopont qui franchit la RD683 au niveau de la rue de Belfort, bretelles d’accès incluses, précise le communiqué.

Un ”enrobé phonique” sera appliqué, permettant de ”réduire les bruits de roulement des véhicules et améliorer le confort acoustique en milieu urbain”.

Cette intervention est jugée prioritaire. Le secteur figure en effet parmi les ”zones à forts enjeux” identifiées par le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE). Ce document réglementaire, issu d’une directive européenne, vise à réduire l’exposition au bruit des populations.

Des travaux de nuit

Le chantier sera réalisé en nocturne, du 7 au 10 octobre, de 21h00 à 6h00. Durant cette période, plusieurs modifications de circulation sont prévues :

  • Fermeture du tronçon concerné boulevard Blum, y compris les bretelles d’accès ;
  • Mise en place de déviations pour maintenir les déplacements de part et d’autre de la zone de travaux.

En cas d’aléas techniques ou météorologiques, le calendrier des travaux pourra être ajusté, indique GBM.

Consultation publique en cours

Grand Besançon Métropole rappelle que le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement est actuellement soumis à consultation publique jusqu’au 3 novembre 2025. Le document est accessible en ligne : www.grandbesancon.fr

Dans son communiqué, la collectivité conclut : ”Grand Besançon Métropole remercie les riverains de leur compréhension durant cette période de travaux.”

Publié le 2 octobre à 14h54 par Alexane
