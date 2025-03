Trophées des Femmes en EA & en ESAT 2025 : une Franc-Comtoise récompensée

La cérémonie des Trophées des Femmes en EA & en ESAT 2025 a récompensé, ce mardi 11 mars 2025, des parcours de femmes engagées dans l’économie sociale et solidaire. Ce prix met en lumière, chaque année et depuis 11 ans, leur contribution au dynamisme et à l’innovation au sein de ces structures inclusives. Une personne a été récompensée en Bourgogne-Franche-Comté.

Le Trophée Foncia a été remis à Magali Vieillard (Bourgogne-Franche-Comté), assistante administrative au service CAMU (Promut et soutenue par Enedis), pour ses compétences clés. Le Trophée a été remis par Alicia Natali, lauréate année précédente et Ingrid Thoraval pour Foncia.

Au-delà d’une remise de prix autour de l’inclusion et du handicap, les Trophées ont ouvert leurs portes aux participants dès le matin pour accueillir des temps forts : le café de l’academy, ça va matcher entre nous ! et travailler autrement autant d’ateliers pour parler mixité des métiers, achats responsables et emploi dans le Secteur du Travail Protégé et Adapté et aller plus loin pour demain travailler ensemble.

A midi, l’événement a également accueilli le groupe de musique So Sound, une association qui sensibilise au handicap à travers ses concerts.

Enfin, l’après-midi a été consacré à la mise en valeur des nominées et des lauréates.