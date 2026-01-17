Samedi 17 Janvier 2026
Montbéliard
Faits Divers

Un accident de la route fait deux blessés à Montbéliard

Publié le 17/01/2026 - 18:00
Mis à jour le 17/01/2026 - 17:56

Dans l’après-midi du 17 janvier 2026, les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus pour un accident de la circulation entre deux véhicules rue Mozart à Montbéliard. 

© Élodie R.
© Élodie R.

Le choc frontal entre les deux voitures s’est produit vers 16h sur une voie à sens unique. 

Les deux victimes étaient sorties de leur véhicule avant l'arrivée des secours. Gravement blessé, un homme âgé de 17 ans a été pris en charge par le SMUR. Un autre homme âgé de 65 ans a quant à lui été légèrement blessé. 

Les deux victimes ont été transportées au centre hospitalier de Trévenans. Les sapeurs-pompiers du Doubs ont précisé que la police nationale était sur place pour effectuer les constatations d’usage. 

Publié le 17 janvier à 18h00 par Elodie Retrouvey
Faits Divers

