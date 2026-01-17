Un accident de la route fait deux blessés à Montbéliard

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Dans l’après-midi du 17 janvier 2026, les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus pour un accident de la circulation entre deux véhicules rue Mozart à Montbéliard.

Le choc frontal entre les deux voitures s’est produit vers 16h sur une voie à sens unique.

Les deux victimes étaient sorties de leur véhicule avant l'arrivée des secours. Gravement blessé, un homme âgé de 17 ans a été pris en charge par le SMUR. Un autre homme âgé de 65 ans a quant à lui été légèrement blessé.

Les deux victimes ont été transportées au centre hospitalier de Trévenans. Les sapeurs-pompiers du Doubs ont précisé que la police nationale était sur place pour effectuer les constatations d’usage.