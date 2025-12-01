Un accident fait deux blessés dont un grave à Belleherbe

D’après les secours, l’accident a fait trois victimes. Un homme de 34 ans a été gravement blessé dans l’accident et évacué avec l’aide médicale du SMUR en direction de l’hôpital de Trevenans.
Les deux autres victimes concernent un homme de 55 ans indemne et un autre de 46 ans légèrement blessé et lui aussi transporté à l’hôpital.
La route départementale 32 a été coupée dans les deux sens durant l’intervention des secours, a précisé le SDIS 25.
La gendarmerie nationale était sur les lieux pour effectuer les constatations d’usage.