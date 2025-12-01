Un accident fait deux blessés dont un grave à Belleherbe

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus vers 7h ce lundi 1er décembre 2025 dans la commune de Belleherbe suite à un accident de circulation à forte cinétique impliquant trois véhicules de tourisme, sur la route départementale 32.

D’après les secours, l’accident a fait trois victimes. Un homme de 34 ans a été gravement blessé dans l’accident et évacué avec l’aide médicale du SMUR en direction de l’hôpital de Trevenans.

Les deux autres victimes concernent un homme de 55 ans indemne et un autre de 46 ans légèrement blessé et lui aussi transporté à l’hôpital.

La route départementale 32 a été coupée dans les deux sens durant l’intervention des secours, a précisé le SDIS 25.

La gendarmerie nationale était sur les lieux pour effectuer les constatations d’usage.