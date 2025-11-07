Un arbre tombe sur un enfant à Vercel-Villedieu-le-Camp

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Les sapeurs-pompiers du Doubs ont été appelé ce vendredi 7 novembre vers 09h15 pour secourir un enfant blessé après avoir chuté d’un arbre dans la forêt à Vercel - Villedieu-le-Camp.

Selon les informations du Sdis 25, l’enfant était dans la forêt pour une sortie scolaire avec son collège lorsqu’un arbre mort lui est tombé dessus.

Légèrement blessé, il a été transporté au CHU de Besançon après occultation du médecin du Smur.