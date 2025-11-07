Un arbre tombe sur un enfant à Vercel-Villedieu-le-Camp

Selon les informations du Sdis 25, l’enfant était dans la forêt pour une sortie scolaire avec son collège lorsqu’un arbre mort lui est tombé dessus.
Légèrement blessé, il a été transporté au CHU de Besançon après occultation du médecin du Smur.
Publié le 07/11/2025 - 17:44
Mis à jour le 07/11/2025 - 17:20
Les sapeurs-pompiers du Doubs ont été appelé ce vendredi 7 novembre vers 09h15 pour secourir un enfant blessé après avoir chuté d’un arbre dans la forêt à Vercel - Villedieu-le-Camp.
Selon les informations du Sdis 25, l’enfant était dans la forêt pour une sortie scolaire avec son collège lorsqu’un arbre mort lui est tombé dessus.
Légèrement blessé, il a été transporté au CHU de Besançon après occultation du médecin du Smur.
Une Française de 39 ans arrêtée dimanche 2 novembre 2025 en Suisse après la découverte d'un corps "sectionné en deux parties" en Haute-Saône, dans l'est de la France, a été placée en détention provisoire et fait l'objet d'une instruction pénale, a-t-on appris auprès des autorités suisses.
Deux salariés de l'usine automobile Stellantis de Vesoul ont été placés en garde-à-vue, soupçonnés d'avoir volé pour près d'un demi-million d'euros de pièces détachées qu'ils revendaient sur Leboncoin, a annoncé mardi le parquet.
Publiez gratuitement vos actualités et événements