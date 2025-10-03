Un conducteur interpellé avec 2g d’alcool dans le sang à Besançon

Dans l’après-midi du 30 septembre 2025, les policiers sont intervenus place Leclerc à Besançon pour un conducteur en état d’ivresse après un refus d’obtempérer.

Le conducteur du véhicule a, dans un premier temps refusé le contrôle de police en empruntant un giratoire en sens interdit avant de finalement se stationner.

Cinq personnes se trouvaient à l’intérieur du véhicule dont un passager et le conducteur qui étaient eux alcoolisés.

Contrôlé positif au dépistage de l'imprégnation alcoolique (DIA), le conducteur a été interpellé et placé en garde à vue. Au commissariat, son taux a été évalué à 0,90 mg/l. Le passager a quant à lui été placé en ivresse publique manifeste après avoir refusé d’être pris en charge par les pompiers. Les autres passagers ont été laissés libres.

Au cours de son audition, le conducteur âgé de 37 ans a reconnu avoir consommé de l’alcool avant de prendre le volant puis avoir tenté de fuir le contrôle de police par peur. Il a été remis en liberté après s'être vu notifier d’une convocation judiciaire pour le 2 avril 2026.