Un couple jugé à Dijon pour avoir tué des chatons en les jetant de leur voiture

Les faits se sont déroulés le 7 juillet 2024 à Dijon. Un passant aperçu un homme et une femme dans une voiture en train de jeter des chatons par la portière tandis qu’ils roulaient vers la place du 30 octobre, dans le centre-ville.

Alarmé, le passant a immédiatement prévenu la police. Grâce aux caméras de surveillance, la voiture du couple a pu facilement être identifiée et retrouvée. Malheureusement, les chatons n’ont pas survécu au choc.

L’homme, âgé de 68 ans et sa compagne, âgée de 71 ans, seront jugés pour "sévices grave et acte de cruauté ayant entraîné la mort". L’association Stéphane Lamart s’est constituée partie civile et son avocat, maître Patrice Grillon plaidera lors de l’audience le 19 décembre devant le tribunal correctionnel de Dijon.

(Communiqué)