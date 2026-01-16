Un déplacement périlleux pour le BesAC

Le BesAC se déplace ce vendredi soir à Loon Plage pour le compte de la 19e journée de National 1. Les Bisontins, toujours derniers du classement avec seulement 3 victoires cette saison devront tenter de rivaliser avec Loon, 5e et taillé pour viser haut.

National (phase 1) : AS Loon Plage – BesAC, vendredi 16 janvier à 20h

L’équipe adverse affiche actuellement un bilan positif (11 victoires et 7 défaites) et reste sur une série de quatre victoires dont une significative à Berck (72-89), sans compter une autre, plus retentissante encore, au Havre en novembre (89-92). Ce qui vaut à Loon Plage de figurer dans la première partie du classement (5e) et d’être bien positionné pour décrocher une nouvelle fois un ticket de qualification pour la Poule haute en Phase 2.

Un bilan qui contraste fortement avec celui du BesAC (3 victoires pour 15 défaites) et une perspective inévitable de poule basse en phase 2. On se souvient d’ailleurs qu’au match aller, Loon Plage était venu à bout du BesAC (71-75) au terme d’un match encore perdu de très peu par la troupe de Laurent Kleefstra.

Depuis, le BesAC sait d’ores et déjà qu’il faudra compter sur la phase 2, et notamment des victoires impératives face à Charleville, Salon-de-Provence et Metz pour espérer sauver sa peau en N1.

Mieux gérer la balle

Mais d’ici là, pas question pour autant de sacrifier les autres matches au menu dont fait partie ce rendez-vous à Loon Plage. L’objectif sera d’ailleurs d’essayer de recapitaliser de cette confiance nécessaire quand il s’agira d’aborder les rendez-vous capitaux.

Il faudra pour cela rester dans la même envie manifestée contre LyonSO, mais avec bien plus de rigueur et de précautions dans la gestion de la balle, talon d’Achille du BesAC. On a vu que le BesAC était capable de défendre et de bien attaquer. C’est certain le trio Hook – Venckus – Cluysen est devenu un point fort. Face à Thiam dans la peinture, Yannick Nkombou aura aussi un grand rôle à jouer tant au rebond qu’au scoring.

Il est certain qu’un résultat positif à Loon Plage permettrait de regonfler un moral bisontin qui en a tellement besoin...

Le groupe bisontin : Bronner, Pouye, Eliezer, Venckus, Cagnet, Hook, Clusen, Correa, Nkombou, Jubenot (cap.). Coach : Laurent Kleefstra. Assistant : Raphaël Pegeot.

(avec communiqué)