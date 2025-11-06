Un examen classant blanc féérique pour les étudiants en santé de Besançon

Le Tutorat Santé Besançon organisera son examen classant blanc le samedi 6 décembre 2025, sous le thème ”Princesses Disney”. L’événement rassemblera près de 600 étudiants en Parcours accès santé spécifique (PASS) et 350 en licence Accès Santé (LAS) dans les amphithéâtres de l’UFR Santé de Besançon.

Ces épreuves constituent une étape essentielle pour les futurs professionnels de santé, médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique, rééducation ou sciences infirmières, qui se préparent à leurs partiels officiels. Elles permettent aux étudiants de ”se confronter à des conditions réelles d’examen grâce à des QCM conçus par le tutorat et approuvés par leurs enseignants”, précise le Tutorat Santé.

Un accompagnement gratuit et égalitaire depuis 1985

Créé en 1985, le Tutorat Santé Besançon accompagne chaque année les étudiants dans cette période déterminante. L’association compte 62 tuteurs ”sélectionnés pour leur pédagogie et leur bienveillance” et est reconnue par l’UFR Santé.

Sa mission est claire : ”garantir l’égalité des chances, indépendamment des origines sociales des étudiants”. Contrairement aux écoles préparatoires privées, parfois onéreuses, le Tutorat propose ses services gratuitement : entraînements à l’examen, QCM quotidiens, partiels blancs, préparation aux enseignements dirigés et activités de bien-être.

Ces dispositifs visent à offrir ”aux étudiants des outils tant académiques que psychologiques, leur permettant de préparer sereinement les épreuves classantes dans une atmosphère de confiance et de solidarité”.

Un outil d’évaluation avant les examens officiels

Dernière étape avant les partiels du semestre, l’examen blanc permet aux étudiants ”de se situer au sein de leur promotion, d’évaluer leurs acquis et de cibler les dernières révisions envisagées avec précision”.

Les résultats anonymes constituent ”un véritable outil d’orientation pour les dernières semaines de travail”, souligne le Tutorat. Cette approche vise à aider chaque étudiant à identifier ses points forts et ses marges de progression avant les épreuves finales.

Une ambiance féérique et conviviale

Conscient du stress ressenti à l’approche des examens, le Tutorat a souhaité placer cette édition sous le signe de la légèreté et de la créativité. Pour 2025, il invite les étudiants à entrer dans un monde magique avec le thème “Princesses Disney”. Les amphithéâtres se transformeront en un décor enchanté, agrémenté d’animations pleines de fantaisie. Des associations humanitaires locales seront également présentes pour apporter une touche supplémentaire de solidarité et de dynamisme.