Un jeune ouvrier gravement brûlé par un arc électrique à Montbéliard

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus suite à plusieurs appels signalant un ouvrier sur le toit des locaux de Pays de Montbéliard Agglomération victime d’une électrisation par des caténaires de la ligne SCNF jouxtant le bâtiment.

Lors de la manutention d’un câble, un arc électrique s’est formé et a gravement brûlé l’homme de 22 ans. La victime a été héliportée à l’hôpital de Metz en centre de grands brûlés.

La SNCF a neutralisé la circulation des trains et l’alimentation électrique des voies durant toute la durée de l’intervention.

Le sous-préfet, la police nationale, le chef d’incident local de la SNCF et un responsable de Pays de Montbéliard Agglomération étaient présents sur les lieux.