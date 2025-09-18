Un motard percute deux marcassins et un sanglier

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

L’accident s’est produit ce mercredi 17 septembre 2025 vers 5h40 du matin sur la RD437 au niveau de la commune d’Arçon.

Selon les premiers éléments, un motard a percuté deux marcassins et un sanglier. Il a été légèrement blessé et transporté à l’hôpital de Pontarlier.

La famille de sangliers, elle, n’a pas survécu.