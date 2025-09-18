Un motard percute deux marcassins et un sanglier

Selon les premiers éléments, un motard a percuté deux marcassins et un sanglier. Il a été légèrement blessé et transporté à l’hôpital de Pontarlier.
La famille de sangliers, elle, n’a pas survécu.
Publié le 18/09/2025 - 09:01
Mis à jour le 17/09/2025 - 17:12
L’accident s’est produit ce mercredi 17 septembre 2025 vers 5h40 du matin sur la RD437 au niveau de la commune d’Arçon.
Selon les premiers éléments, un motard a percuté deux marcassins et un sanglier. Il a été légèrement blessé et transporté à l’hôpital de Pontarlier.
La famille de sangliers, elle, n’a pas survécu.
