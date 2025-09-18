Jeudi 18 Septembre 2025
Alerte Témoin
Arçon
Faits Divers

Un motard percute deux marcassins et un sanglier

Publié le 18/09/2025 - 09:01
Mis à jour le 17/09/2025 - 17:12

L’accident s’est produit ce mercredi 17 septembre 2025 vers 5h40 du matin sur la RD437 au niveau de la commune d’Arçon.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Selon les premiers éléments, un motard a percuté deux marcassins et un sanglier. Il a été légèrement blessé et transporté à l’hôpital de Pontarlier.

La famille de sangliers, elle, n’a pas survécu.

accident motard pompier

Publié le 18 septembre à 09h01 par Hélène L.
Faits Divers

