Jeudi 11 Décembre 2025
Alerte Témoin
Goumois
Faits Divers

Un motard perd la vie dans un accident à Goumois

Publié le 11/12/2025 - 09:15
Mis à jour le 11/12/2025 - 09:14

Dans la matinée du 10 décembre 2025, un motard de 52 ans a perdu la vie dans un accident de la route à Goumois. 

© Élodie R.
© Élodie R.

L’accident a été signalé vers 6h du matin aux secours par un appel d’un témoin présent sur les lieux. Le motard serait venu heurter la glissière de sécurité de la départementale 437B en direction de Fessevillers, près de la Grotte du Bief Parraux. 

En arrêt cardio-respiratoire, l’homme de 52 ans n’a pas pu être sauvé malgré une tentative de réanimation entreprise par un témoin, relayé ensuite par les sapeurs-pompiers et une équipe du SMUR.

La victime a finalement été déclarée décédée sur les lieux. 

Publié le 11 décembre à 09h15 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Lons-le-Saunier
Faits Divers Société

Les oranges cachaient les stupéfiants… La Douane du Jura transforme une saisie en don à la Croix-Rouge

INSOLITE & SOLIDAIRE • La brigade des Douanes de Lons-le-Saunier a récemment intercepté un poids lourd circulant sur l’autoroute. Lors du contrôle, les agents ont découvert des produits stupéfiants dissimulés dans la cargaison. Pour masquer ces marchandises illicites, le camion transportait 20 palettes d'oranges, transportées d'Espagne vers la Pologne... une cargaison légale qui a été remise à la Croix-Rouge du Jura, a-t-on appris mardi 9 décembre 2025.

croix-rouge douane insolite noël 2025 solidarité stupéfiants
Publié le 10 décembre à 10h00 par Alexane

