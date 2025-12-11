Un motard perd la vie dans un accident à Goumois

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Dans la matinée du 10 décembre 2025, un motard de 52 ans a perdu la vie dans un accident de la route à Goumois.

L’accident a été signalé vers 6h du matin aux secours par un appel d’un témoin présent sur les lieux. Le motard serait venu heurter la glissière de sécurité de la départementale 437B en direction de Fessevillers, près de la Grotte du Bief Parraux.

En arrêt cardio-respiratoire, l’homme de 52 ans n’a pas pu être sauvé malgré une tentative de réanimation entreprise par un témoin, relayé ensuite par les sapeurs-pompiers et une équipe du SMUR.

La victime a finalement été déclarée décédée sur les lieux.