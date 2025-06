Un nouveau bâtiment au service de l’apprentissage pour l’ISIFC

Le nouveau bâtiment de l’Institut Supérieur d’Ingénieurs de Franche-Comté (ISIFC) de l’Université Marie et Louis Pasteur a été inauguré ce mercredi 4 juin en présence du directeur de l’ISIFC Vincent Armbruster, de la présidente de Région BFC Marie-Guite Dufay, de la présidente de Grand Besançon Métropole Anne Vignot et du président de l’université Hugues Daussy.

L’ISIFC est la seule école d’ingénieurs à être entièrement centrée sur le domaine médical. Elle est spécialisée dans le biomédical, dans la conception, le déploiement et la supervision des dispositifs médicaux. Une formation qui lui permet de délivrer une triple compétence rare à la fois technique, médicale et réglementaire associant sciences de l’ingénieur, connaissance en biologie et santé et maîtrise des enjeux réglementaires et cliniques.

Face à l’augmentation des effectifs et à une montée en puissance de la formation, les anciens locaux "étriqués" n’étaient plus adaptés, a rappelé Vincent Armbruster. Intégré dans le projet de rénovation du campus Bouloie-Temis, le nouvel édifice se devait donc d’être doté d’une architecture ambitieuse capable de répondre à ces nouveaux besoins et anticiper ceux de demain.

Le nouveau bâtiment inauguré ce mercredi a donc été conçu comme un "véritable outil pédagogique" désormais capable de s’adapter aux usages et aux besoins évolutifs des enseignants comme des élèves, a détaillé lors de la visite des locaux Vincent Armbruster. D’une surface totale de 1500 m2 répartis sur trois étages, le lieu dispose d’un amphithéâtre modulable, de 16 salles de cours flexibles et évolutives et à usages multiples. Les espaces d’enseignement permettent d’ailleurs d’accueillir aussi bien des cours classiques que des expositions.

Une réalisation tournée vers la nature

Les architectes de l’agence Dominique Coulon & Associés ont fait le choix d’une organisation claire et lisible, tant dans les flux intérieurs que dans l’implantation urbaine. En béton teinté, le bâtiment présente des aspérités sur lesquelles viendront se greffer sur le long terme des mousses naturelles rappelant la proximité avec le site boisé. Les salles de classe ont, dans cette même idée, été orientées vers la zone boisée pour contribuer à un cadre de travail agréable. Des parterres de fleurs entourent d’ailleurs la zone du nouvel édifice.

Un projet d’extension du bâtiment est prévu pour 2028, ce qui, à terme, devrait permettre à l’ISIFC de former 300 ingénieurs par an à l’horizon 2030.

L'investissement total de cette nouvelle construction s'élève à 8,4 millions d’euros auxquels ont contribué la Région Bourgogne Franche-Comté (47%), l’université Marie et Louis Pasteur (25%), Grand Besançon Métropole (25%), et le Département du Doubs (3%).