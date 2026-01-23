Vendredi 23 Janvier 2026
Alerte Témoin
Besançon
Education

Un nouveau bâtiment de 2.000 m2 entièrement rénové pour les étudiants sur le site d’Arsenal à Besançon

Publié le 23/01/2026 - 18:00
Mis à jour le 23/01/2026 - 16:44

VIDEO • Le bâtiment appelé "N" a été totalement repensé et compte désormais une extension avec un rez-de-chaussée et quatre étages. Il sera principalement mis à la disposition des étudiants de psychologie et sociologie mais également de musicologie. Il doit être livré pour le mois de juin 2026 pour permettre une mise en fonctionnement à la rentrée prochaine.

Le projet a été géré par le rectorat de Besançon pour le compte de l’Etat. Les travaux ont débuté en mars 2022. Coût de la réalisation : 36 millions d’euros. 

Pour celles et ceux qui ont connu les locaux de l’époque, le changement est assez radical. Tous les espaces de ce bâtiment de 100 m de longueur sur 20 m de largeur ont été repensés et reconstruits. Lorsque l’on entre, le sol interpelle "il est agrémenté des anciennes tuiles", nous précise le rectorat de Besançon.

Parce que c’est surtout cela que les instigateurs du projet ont voulu : repenser le bâtiment avec une économie circulaire, en réemployant le plus possible les matériaux existants. Ainsi, 400 tonnes ont été remployées et 950 tonnes ont été démolies. Des chiffres qui laissent imaginer le chantier titanesque entrepris.

L’exemple le plus frappant est peut être le tout dernier étage appelé "cathédrale". Tout a été refait, de l’espace créé à la charpente elle-même. Cette dernière est constituée des parquets en bois qui étaient présents dans le bâtiment avant la rénovation.

© Hélène Loget

Du côté des espaces qui constituent le cœur du bâtiment, on retrouvera bien évidemment des salles de cours, des bureaux, mais également trois amphithéâtres ainsi qu’une salle de spectacle. Autre point à souligner, deux nouvelles pièces sont consacrées à la musicologie ainsi qu’une salle d’enregistrement.

© Hélène Loget

Le tout sans oublier un escalier monumental, élément signature du bâtiment.

© Hélène Loget

Enfin, un dernier espace au rez-de-chaussée sera conservé, non sans difficulté techniques d’après le chef de chantier, avec une construction de type Eiffel datant de 1850, élément conçu aux forges de Fraisans.

© Hélène Loget

Zoom sur les financements

Au total (avec les études) le projet a coûté 36 millions d’euros.

Le coût total prévisionnel était de 34,39 M€ dont 5,8 M€ financés au titre du CPER 2015-2020, 10,5 M € au titre du CPER 2021-2027 et 14,52 M€ au titre du plan de relance. L’Etat a donc financé le pelure à hauteur de 27,29 M€ et la Région Bourgogne Franche-Comté à hauteur de 7,10 M€.

Publié le 23 janvier à 18h00 par Hélène L.
