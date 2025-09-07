Un nouveau roman de Mario Morisi, entre science-fiction et résistance poétique

L’écrivain Mario Morisi publie son nouveau roman Kalekalo contre la Machine, annoncé pour le 23 septembre 2025. L’auteur, né en Italie, vit en France, entre Besançon et Marseille.

Présenté comme un roman de SF et de résistance poétique, le livre met en scène un des derniers “Voïggiators”, ces hommes qui voyagent dans les livres. Le protagoniste, Eponymus Schwartz, se retrouve enlevé et interrogé de manière musclée par un duo d’agents qui veulent lui faire avouer l’existence de Kalevalo, quelque part entre Cittadonna et Gynople, aux confins des Contrades et des Hinterbandes.

Le texte, qui revendique une inspiration à la fois littéraire et cinématographique, est décrit par l'éditeur comme ”la mise en abyme quantique, non dénuée d’humour, d’une prise de conscience de la manipulation sociale, qui renvoie à Orwell, à Borges, à Paasilinna ou au John Carpenter de « Invasion Los Angeles» ”.

L’éditeur souligne également le parcours de Mario Morisi, auteur prolifique, qui a écrit sous son nom et sous le pseudo de Mario Absentés, et qui a commencé il y a plus de quarante ans son voyage dans les livres.

Infos +

Kalekalo contre la Machine paraîtra dans la collection ailleurs(5), au format 13,5 x 21,5 cm, pour 152 pages et un prix public de 15 €. La distribution sera assurée par Pollen.