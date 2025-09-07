Dimanche 7 Septembre 2025
Besançon
Culture

Un nouveau roman de Mario Morisi, entre science-fiction et résistance poétique

Publié le 07/09/2025 - 11:00
L’écrivain Mario Morisi publie son nouveau roman Kalekalo contre la Machine, annoncé pour le 23 septembre 2025. L’auteur, né en Italie, vit en France, entre Besançon et Marseille.

Présenté comme un roman de SF et de résistance poétique, le livre met en scène un des derniers “Voïggiators”, ces hommes qui voyagent dans les livres. Le protagoniste, Eponymus Schwartz, se retrouve enlevé et interrogé de manière musclée par un duo d’agents qui veulent lui faire avouer l’existence de Kalevalo, quelque part entre Cittadonna et Gynople, aux confins des Contrades et des Hinterbandes.

Le texte, qui revendique une inspiration à la fois littéraire et cinématographique, est décrit par l'éditeur comme ”la mise en abyme quantique, non dénuée d’humour, d’une prise de conscience de la manipulation sociale, qui renvoie à Orwell, à Borges, à Paasilinna ou au John Carpenter de « Invasion Los Angeles» ”.

L’éditeur souligne également le parcours de Mario Morisi, auteur prolifique, qui a écrit sous son nom et sous le pseudo de Mario Absentés, et qui a commencé il y a plus de quarante ans son voyage dans les livres.

Kalekalo contre la Machine paraîtra dans la collection ailleurs(5), au format 13,5 x 21,5 cm, pour 152 pages et un prix public de 15 €. La distribution sera assurée par Pollen.

Publié le 7 septembre à 11h00 par Alexane
Enchères exceptionnelles à Besançon : les bibliothèques de deux érudits francs-comtois en vente

Une vente exceptionnelle aura lieu le vendredi 12 septembre à l’Hôtel des Ventes de Besançon. Elle sera dirigée par Me Jean-Paul Renoud-Grappin et portera sur une importante bibliothèque de voyages  constituée par un collectionneur franc-comtois, enrichie de 30 lots de la bibliothèque de voyages d’un ancien député franc-comtois et 20 lots à divers, apprend-on dans un communiqué.

Publié le 6 septembre à 18h00 par Alexane
Besançon
La Licra s’inquiète de la déprogrammation de R. Enthoven du festival Livres dans la boucle à Besançon

La section bisontine de la Licra (Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme) a exprimé cette semaine son inquiétude suite à la déprogrammation annoncée du philosophe Raphaël Enthoven dans le cadre du festival Livres dans la Boucle en septembre 2025. La décision fait suite à des propos tenus par l’essayiste sur le réseau social X le 15 août dernier.

Publié le 5 septembre à 18h00 par Alexane
Besançon
Livres dans la Boucle : pour Raphaël Enthoven, “rien dans mes propos ne justifie la censure”

+ les réactions à Besançon • À la suite de l’annulation de la venue du philosophe Raphaël Enthoven au festival Livres dans la Boucle annoncée jeudi 4 septembre 2025 par Grand Besançon Métropole, de multiples réactions ont émané de différents politiques et associations à Besançon. L’auteur évincé a lui-même réagi sur son compte X.  

Publié le 6 septembre à 17h13 par Elodie Retrouvey
Besançon
Les Passagers du Zinc fêtent leurs 10 ans : “Punaise, on a tenu 10 ans et on est assez fiers !”

Le café-concert Les Passagers du Zinc à Besançon, PDZ pour les intimes, célèbre en cette rentrée ses 10 ans sous la houlette de sa gérante Meghane Schevènement. Dix années de musique, de soirées improbables et d’engagement militant qui font de ce lieu un incontournable...

Publié le 5 septembre à 08h00 par Alexane

