Un pass transport à 6€ pour profiter des Journées du patrimoine en Bourgogne-Franche-Comté

Ce pass est valable une journée pour des trajets illimités le samedi 20 septembre ou le dimanche 21 septembre (jusqu'à 17 heures, heure de départ du TRAIN Mobigo) sur tous les réseaux partenaires.
Le pass est gratuit pour les enfants âgés de 4 à moins de 12 ans, accompagnés d'un adulte payant.
Le pass est en vente sur le site internet TER Bourgogne-Franche-Comté ainsi qu'en gare aux guichets
SNCF et sur les distributeurs de billets régionaux.
Le pass est accepté sur les réseaux suivants :
- Le réseau régional Mobigo Bourgogne-Franche-Comté: les TRAINS Mobigo en Bourgogne-Franche-Comté (hors parcours ile-de-france) et les lignes routières régionales.
- Les bus urbains et les trams du Grand Besançon Métropole et de Dijon métropole.
- Les bus urbains des agglomérations de Autun, Beaune, Belfort, Chalon-sur-Saone, le Creusot-montceau, Dole, Lons-le-Saunier, Mâcon, Montbéliard, Nevers, Sens, Vesoul et de la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude.
Infos +
Renseignements
- Mobigo : 03 80 11 29 29 (du lundi au samedi de 7h à 20h)
- Appli Mobigo ou viamobigo.fr
- Site TER Bourgogne-Franche-Comté