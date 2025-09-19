Un pass transport à 6€ pour profiter des Journées du patrimoine en Bourgogne-Franche-Comté

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025, la Région Bourgogne-Franche-Comté propose avec les réseaux de transport partenaires, un pass à 6 euros pour se rendre sur les sites ouverts au public pendant les journées européennes du patrimoine.

Ce pass est valable une journée pour des trajets illimités le samedi 20 septembre ou le dimanche 21 septembre (jusqu'à 17 heures, heure de départ du TRAIN Mobigo) sur tous les réseaux partenaires.

Le pass est gratuit pour les enfants âgés de 4 à moins de 12 ans, accompagnés d'un adulte payant.

Le pass est en vente sur le site internet TER Bourgogne-Franche-Comté ainsi qu'en gare aux guichets

SNCF et sur les distributeurs de billets régionaux.

Le pass est accepté sur les réseaux suivants :

Le réseau régional Mobigo Bourgogne-Franche-Comté: les TRAINS Mobigo en Bourgogne-Franche-Comté (hors parcours ile-de-france) et les lignes routières régionales.

Les bus urbains et les trams du Grand Besançon Métropole et de Dijon métropole.

Les bus urbains des agglomérations de Autun, Beaune, Belfort, Chalon-sur-Saone, le Creusot-montceau, Dole, Lons-le-Saunier, Mâcon, Montbéliard, Nevers, Sens, Vesoul et de la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude.

Infos +

Renseignements