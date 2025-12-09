Un piéton mortellement renversé par une voiture ce mardi à Besançon

Vendredi 5 décembre 2025, le procureur de la République de Besançon Cédric Logelin et le directeur interdépartemental de la police nationale du Doubs, Laurent Perraut, sont revenus sur les conditions de démantèlement d’un réseau de trafic de stupéfiants dans le quartier des Claires Soleil de Besançon et de cigarettes à Saône après plusieurs mois d’enquête. Les forces de l’ordre ont ainsi saisi une impressionnante quantité de stupéfiants, ainsi que des armes et des liquidités.