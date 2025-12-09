Malgré une prise en charge par les sapeurs-pompiers du Doubs, l’homme de 50 ans a été déclaré décédé par les secours. Il a été percuté par une voiture conduite par une femme âgée de 56 ans. Dans un état de choc, elle a été prise en charge et transportée au CHU de Besançon.
Un piéton mortellement renversé par une voiture ce mardi à Besançon
Publié le 09/12/2025 - 09:32
Mis à jour le 09/12/2025 - 09:17
Un piéton a perdu la vie ce mardi matin après avoir été percuté par une voiture rue du Languedoc à Besançon.
© Élodie R.