Un piéton percuté par un train à Thise

Dans l’après-midi du 5 octobre 2025, un accident impliquant un TER et un octogénaire a eu lieu vers 16h30 à Thise.

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus rue de l’aérodrome. Un train TER circulant en direction de Belfort et composé de deux rames avec à son bord 87 passagers venait de percuter un piéton au niveau d’un passage à niveau actuellement en travaux.

À l’arrivée des secours, le piéton, un homme âgé de 81 ans, a été déclaré décédé. Deux personnes en état de choc, dont le conducteur du train, ont été transportées au CHU Jean Minjoz.

La circulation a été interrompue sur les deux voies le temps des opérations de secours. La gendarmerie, le premier adjoint de la commune ainsi que le contrôleur d’incident local étaient présents sur les lieux. Il s’agit d’un accident d’après les autorités.