Un septuagénaire entre la vie et la mort après une sortie de route à La Vrine

Les secours suspectent qu’un malaise cardiaque soit à l’origine de cette sortie de route, la victime ayant été trouvée par la police aux frontières et d’autres témoins présents au moment des faits en état d’arrêt cardio-respiratoire dans son véhicule. Le conducteur, un homme âgé de 72 ans, a été dégagé de son véhicule par les témoins qui ont entrepris un massage cardiaque.
À leur arrivée sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont ensuite pris le relais et permis à la victime de retrouver une activité cardiaque après la délivrance d’un choc par défibrillateur.
Son pronostic vital était encore engagé lorsqu’il a été conduit au CHU de Besançon.