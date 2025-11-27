Un septuagénaire entre la vie et la mort après une sortie de route à La Vrine

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus pour une voiture ayant effectué une sortie de route à faible cinétique vers midi le 26 novembre 2025 dans la commune du Val d’Usier, au niveau du carrefour de la Vrine sur la RN57.

Les secours suspectent qu’un malaise cardiaque soit à l’origine de cette sortie de route, la victime ayant été trouvée par la police aux frontières et d’autres témoins présents au moment des faits en état d’arrêt cardio-respiratoire dans son véhicule. Le conducteur, un homme âgé de 72 ans, a été dégagé de son véhicule par les témoins qui ont entrepris un massage cardiaque.

À leur arrivée sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont ensuite pris le relais et permis à la victime de retrouver une activité cardiaque après la délivrance d’un choc par défibrillateur.

Son pronostic vital était encore engagé lorsqu’il a été conduit au CHU de Besançon.