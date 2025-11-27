Jeudi 27 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Goux-les-Usiers
Faits Divers

Un septuagénaire entre la vie et la mort après une sortie de route à La Vrine

Publié le 27/11/2025 - 08:20
Mis à jour le 27/11/2025 - 08:20

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus pour une voiture ayant effectué une sortie de route à faible cinétique vers midi le 26 novembre 2025 dans la commune du Val d’Usier, au niveau du carrefour de la Vrine sur la RN57. 

© Élodie R.
© Élodie R.

Les secours suspectent qu’un malaise cardiaque soit à l’origine de cette sortie de route, la victime ayant été trouvée par la police aux frontières et d’autres témoins présents au moment des faits en état d’arrêt cardio-respiratoire dans son véhicule. Le conducteur, un homme âgé de 72 ans, a été dégagé de son véhicule par les témoins qui ont entrepris un massage cardiaque.  

À leur arrivée sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont ensuite pris le relais et permis à la victime de retrouver une activité cardiaque après la délivrance d’un choc par défibrillateur. 

Son pronostic vital était encore engagé lorsqu’il a été conduit au CHU de Besançon.

accident de la route malaise pompier septuagénaire vrine

Publié le 27 novembre à 08h20 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Besançon
Faits Divers

Besançon : une habitante du quartier Brulefoin lance un appel à témoins pour retrouver Simone

Une résidente du quartier Brulefoin à Besançon, Mélanie, recherche activement sa chatte, Simone, portée disparue depuis le lundi 17 novembre 2025 au soir. L’animal, une femelle pucée et stérilisée, n’est plus rentrée au domicile depuis une semaine, une absence jugée inhabituelle par sa propriétaire.

appel à témoins chat perdu disparition
Publié le 25 novembre à 10h54 par Alexane
Besançon
Faits Divers

Coup de filet sur un narcotrafic à Besançon : quatre personnes interpellées

La police nationale de Besançon rapporte plusieurs interpellations entre le 21 et le 23 novembre 2025 dans le cadre d’une enquête pour trafic de stupéfiants. Les faits se sont déroulés dans différents secteurs de la ville et ont conduit à la saisie de produits stupéfiants, d’argent liquide et de véhicules.

argent cannabis cocaïne drogue héroïne narcotrafic narcotrafiquant trafic de drogue Trafic de stupéfiants
Publié le 25 novembre à 09h49 par Alexane
Besançon
Faits Divers Société

Besançon : la police incite les citoyens à signaler anonymement les points de deal

Face à la problématique majeure du narco-trafic dont la ville de Besançon n’est pas épargnée, le directeur interdépartemental de la police nationale du Doubs a souhaité promouvoir le réflexe de participation citoyenne dans la lutte contre les produits stupéfiants lors d’une conférence de presse vendredi 21 novembre 2025 à l’Hôtel de police. À travers le site gouvernemental, masécurité.interieur.gouv.fr Laurent Perraut, invite ainsi tous les citoyens à dénoncer de manière anonyme et sécurisée les trafics dont ils auraient connaissance. 

masécurité.fr narcotrafic participation citoyenne point de deal police trafic de drogue Trafic de stupéfiants
Publié le 24 novembre à 18h00 par Elodie Retrouvey
Belfort
Education Faits Divers

Belfort : enquête ouverte pour harcèlement contre une cadre de l’Education nationale

Visée par des enquêtes administrative et pénale pour harcèlement moral au travail, après la plainte d'une collaboratrice, la directrice des services départementaux de l'Education nationale (DSDEN) dans le Territoire de Belfort a vu son contrat non renouvelé au 1er novembre, a-t-on appris vendredi 21 novembre 2025.

dsden éducation nationale enquête harcèlement moral procureur de la république rectorat
Publié le 21 novembre à 17h08 par Alexane

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?

Shopping de Noël : une carte d’abonnement des musées d’Arts & du Temps à Besançon
Offre d'emploi

Black Friday ? Non, Black week et plus, avec Intermarché Chateaufarine

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !
Offre d'emploi
publi info 4

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un officier expert cybersécurité
Infos Pratiques

Grand Besançon : pour les fêtes, quand les commerces peuvent-ils ouvrir le dimanche ?
Jeu-concours

Jeu-concours spectacle de Samuel Bambi au festival Drôlement Bien : découvrez les résultats

Shopping de Noël : Les cartes cadeaux de la Citadelle de Besançon

Sondage

 -0.36
partiellement nuageux
le 27/11 à 09h00
Vent
0.85 m/s
Pression
1025 hPa
Humidité
93 %
 