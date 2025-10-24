Un tiers-lieu ouvert pour les jeunes au centre-ville de Besançon

Destiné à accueillir les jeunes de 11 à 30 ans, ce tiers-lieu a été impulsé par Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté" (anciennement le CRIJ) en collaboration avec la municipalité. Il est ouvert depuis le 1er septembre 2025 au 27 rue de la République à Besançon.

Au rez-de-chaussée, l’accueil est toujours assuré par Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté qui est en train de rénover ses locaux.

C’est à l’étage que se trouve le tiers-lieu qui s’étend sur une salle d’environ 100 m2. On y retrouve des tables hautes, poufs, mais aussi un espace jeux de société et jeux vidéo.

Une salle est également disponible sur demande pour effectuer des montages son et vidéos.

"L’objectif, c’est que nous ayons plus de jeunes et en même temps tout un tas d’autres associations, partenaires même des services de la Ville tels que le CCAS, la direction sur la santé, Ginko pour la mobilité qui pourrait promouvoir leurs actions. Donc quelque chose de beaucoup plus mutualisé", nous expliquait en février dernier Nathan Sourisseau, conseiller municipal délégué à la jeunesse et vice-président d’Info jeunes BFC.

Du côté des horaires d’ouverture, le tiers-lieu est ouvert aux mêmes horaires qu’ Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté soit : lundi de 13h30 à 18h00, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. Le samedi de 13,30 à 18h00. Fermeture le dimanche.