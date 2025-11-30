Dimanche 30 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
France
Faits Divers Sport

Un traileur meurt lors de la mythique "SaintéLyon"

Publié le 30/11/2025 - 17:51
Mis à jour le 30/11/2025 - 17:48

Un coureur quinquagénaire est décédé deux kilomètres avant l'arrivée, dans la nuit de samedi à dimanche, lors de la mythique SaintéLyon, doyenne des courses nature entre Saint-Étienne et Lyon, a-t-on appris auprès des organisateurs.

Le coureur "a fait un malaise à 2 km de l'arrivée" à Lyon, dimanche vers 2h30, alors qu'il était engagé sur la course SaintéSprint de 24 km, ont précisé les organisateurs dans un communiqué.

"Cet homme de 59 ans, sportif régulier résidant en Alsace, a été vraisemblablement victime d'un arrêt cardiorespiratoire", précise le texte. "Très attristés, les organisateurs adressent leurs condoléances émues à la famille et à ses proches", ajoute le communiqué.

La SaintéLyon a réuni 20.000 participants mais en a refusé 17.000 lors de cette 71e édition, des chiffres illustrant l'actuel engouement pour les courses extrêmes.

Parmi les parcours de cette course nocturne figure notamment une course de 82 kilomètres, sorte de Graal des plus grands amateurs.

(AFP)

Publié le 30 novembre à 17h51 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Dijon
Faits Divers Justice

Évasion de Dijon : un complice interpellé à Besançon, le dernier fugitif toujours en fuite

Un complice présumé de l'évadé encore en fuite, après la double évasion de la prison de Dijon jeudi, a été interpellé dimanche 30 novembre 2025 à Besançon lors d'une vaste opération policière qui n'a cependant pas permis de retrouver le dernier fugitif, a indiqué le parquet.

évasion interpellation parquet police prison
Publié le 30 novembre à 17h31 par Alexane

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?

Shopping de Noël : une carte d’abonnement des musées d’Arts & du Temps à Besançon
Offre d'emploi

Black Friday ? Non, Black week et plus, avec Intermarché Chateaufarine

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !
Offre d'emploi
publi info 4

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un officier expert cybersécurité
Shopping de Noel

Shopping de Noël : une lampe Fermob chez Artémis à Besançon
Jeu-concours

Jeu-concours spectacle de Samuel Bambi au festival Drôlement Bien : découvrez les résultats

Shopping de Noël : le sac kraft "Joyeuses Fêtes" des Biscuits Mistral

Sondage

 4.32
légère pluie
le 30/11 à 18h00
Vent
1.4 m/s
Pression
1019 hPa
Humidité
94 %
 