Un traileur meurt lors de la mythique "SaintéLyon"

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Un coureur quinquagénaire est décédé deux kilomètres avant l'arrivée, dans la nuit de samedi à dimanche, lors de la mythique SaintéLyon, doyenne des courses nature entre Saint-Étienne et Lyon, a-t-on appris auprès des organisateurs.

Le coureur "a fait un malaise à 2 km de l'arrivée" à Lyon, dimanche vers 2h30, alors qu'il était engagé sur la course SaintéSprint de 24 km, ont précisé les organisateurs dans un communiqué.

"Cet homme de 59 ans, sportif régulier résidant en Alsace, a été vraisemblablement victime d'un arrêt cardiorespiratoire", précise le texte. "Très attristés, les organisateurs adressent leurs condoléances émues à la famille et à ses proches", ajoute le communiqué.

La SaintéLyon a réuni 20.000 participants mais en a refusé 17.000 lors de cette 71e édition, des chiffres illustrant l'actuel engouement pour les courses extrêmes.

Parmi les parcours de cette course nocturne figure notamment une course de 82 kilomètres, sorte de Graal des plus grands amateurs.

(AFP)