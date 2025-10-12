"Un verre, une oeuvre" revient au musée des beaux-arts de Besançon

Le musée des beaux-arts et d’archéologie de Besançonpropose ce 16 octobre 2025 "Un verre, une œuvre". Voici tous les détails…

Que diriez-vous de (re) découvrir une œuvre en visite privée autour d’un verre ? Le musée ferme ses portes, mais resteouvert pour une trentaine de personnes maximum afin de découvrir une œuvre avec un(e) des conservateur(rice)s du musée. Le tout autour d’un verre (avec ou sans alcool).

‘Vous ne saurez pas à l’avance quelle œuvre vous sera présentée. Faites-nous confiance et nous vous garantissons seulement que c’est une œuvre inédite que vous n’aurez pas encore vue dans notre parcours permanent", précise le Musée.

Infos +

Le rendez-vous est donné le 16 octobre à 18h30 (venir 10 minutes avant). Prix : 5 euros par personne, boisson incluse.