Un week-end entre nuages et éclaircies en Franche-Comté

Si l’on en croit les prévisions de Météo France pour ce week-end du 13 et 14 septembre 2025, l’été semble bel et bien derrière nous. Le soleil devrait être timide et les températures plutôt fraîches, mais bonne nouvelle, la pluie ne devrait normalement (presque) pas s’inviter dans le ciel comtois.

Samedi matin, le ciel sera très nuageux sur toute la Franche-Comté et les températures au réveil seront comprises entre 14°C à Morez et Pontarlier et jusqu’à 17°C à Vesoul, Lons-le-Saunier et Dole.

Dans l’après-midi, les nuages s’installeront de plus en plus dans le ciel comtois et un risque de pluie faible est d’ailleurs possible sur Morez.

Côté mercure, Météo France prévoit 15°C pour Morez et Pontarlier, 18°C à Belfort, Besançon et Lons, 30°C à Vesoul et 21°C à Dole.

Un dimanche plus ensoleillé

La journée de dimanche sera plus variable. Dans la matinée le temps alternera entre nuages et éclaircies, que celles-ci ne prennent définitivement le dessus dans l’après-midi.

Le matin, le mercure affichera 13°C à Pontarlier et Morez, 14°C à Belfort, 16°C à Besançon et 17°C à Vesoul, Dole et Lons.

Dans l’après-midi, les températures seront légèrement en hausse puisqu’il devrait faire 16°C à Pontarlier, 17°C à Morez et Belfort, 19°C à Besançon et Vesoul et 20°C à Dole et Lons-le-Saunier.

Bon week-end !