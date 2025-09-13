Un week-end entre nuages et éclaircies en Franche-Comté

Samedi matin, le ciel sera très nuageux sur toute la Franche-Comté et les températures au réveil seront comprises entre 14°C à Morez et Pontarlier et jusqu’à 17°C à Vesoul, Lons-le-Saunier et Dole.
Dans l’après-midi, les nuages s’installeront de plus en plus dans le ciel comtois et un risque de pluie faible est d’ailleurs possible sur Morez.
Côté mercure, Météo France prévoit 15°C pour Morez et Pontarlier, 18°C à Belfort, Besançon et Lons, 30°C à Vesoul et 21°C à Dole.
Un dimanche plus ensoleillé
La journée de dimanche sera plus variable. Dans la matinée le temps alternera entre nuages et éclaircies, que celles-ci ne prennent définitivement le dessus dans l’après-midi.
Le matin, le mercure affichera 13°C à Pontarlier et Morez, 14°C à Belfort, 16°C à Besançon et 17°C à Vesoul, Dole et Lons.
Dans l’après-midi, les températures seront légèrement en hausse puisqu’il devrait faire 16°C à Pontarlier, 17°C à Morez et Belfort, 19°C à Besançon et Vesoul et 20°C à Dole et Lons-le-Saunier.
Bon week-end !