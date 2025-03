Une boutique éphémère Sports dépôt ouvre dans la zone commerciale de Chalezeule

La zone commerciale de Chalezeule accueille Sports Dépôt jusqu’au samedi 29 mars 2025, pour un grand déstockage de marques et articles de sport à prix cassés. Les visiteurs pourront y trouver vêtements de sport, baskets et prêt-à-porter.

Sports Dépôt est une enseigne en ligne, spécialisée dans la vente d’articles de sport et de mode à prix réduits. Régulièrement, l’enseigne ouvre des boutiques physiques, pour permettre à ses clients de découvrir les produits. Le concept ? Des vêtements, chaussures et accessoires de marques avec des remises jusqu'à 70 %.

Infos +

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme d’initiatives responsables "Ici on agit" de?Carmila, la société qui gère et anime le centre commercial, dont l’un des axes est "le déploiement d’une offre à taille humaine, locale, écoresponsable et inclusive."

Infos pratique

La boutique éphémère est installée dans l'ancienne boutique Camaïeu,