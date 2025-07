Créée par Laetitia Dorbon et Fabien Martinez en 2016 à Besançon, l’association B Lindy a pour but de faire découvrir le Lindy Hop, cette danse festive pratiquée sur des musiques jazz swing des années 20 à 40. Si les cours ont principalement lieu en intérieur, l’association est également présente en ville, notamment au parc Micaud pour proposer des initiations et permettre aux membres de quitter les parquets pour se retrouver en plein air et danser dans un cadre public mais tout aussi festif.