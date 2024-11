Une formation pour “renforcer le leadership” des responsables agricoles en Bourgogne-Franche-Comté

"Cette formation doit permettre aux agriculteurs – éleveurs, céréaliers, viticulteurs,... - qui le souhaitent de construire leur analyse et leur positionnement individuel, et, ainsi, apporter leur pierre à l’édifice collectif du monde agricole. Développer une capacité d’argumentation, pouvoir porter des positions fermes, sont essentiels face à certains interlocuteurs aux propos parfois incisifs et partisans", précisent les organismes.

Et d’ajouter : "Mieux armer les responsables agricoles, c’est permettre à l’Etat et aux collectivités territoriales d’avoir des interlocuteurs crédibles et fiables, en capacité d’être proactifs afin de développer des politiques agricoles efficaces, contribuant à préserver notre agriculture et l’économie de nos territoires".

Comment s’inscrire ?

Les inscriptions se font en ligne jusqu’au 30 novembre (nombre de places limitées). Rendez-vous le site de la chambre d'agriculture.

Pour rappel, le monde agricole est actuellement mobilisé contre le traité UE-Mercosur.

Infos +

Pour plus d’informations, contactez le service Formation de la Chambre régionale d’agriculture de BFC : Delphine Arabi - responsable de stage - 03 81 54 71 80 - crfa@bfc.chambagri.fr