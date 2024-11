L’alliance syndicale agricole appelle à la mobilisation dès le 18 novembre

Afin d’exprimer leur opposition au traité UE-Mercosur, l’alliance syndicale agricole composée par les Jeunes agriculteurs et la FNSEA appelle à une mobilisation générale en France dès le lundi 18 novembre 2024.

Avec une rare unanimité, le monde politique et les acteurs agricoles français se sont mobilisés mercredi pour dire leur opposition, au nom de la défense des agriculteurs et de la nature, à la signature d’un accord de libre-échange entre l’UE et les pays du Mercosur.

L’Union européenne semble déterminée à signer d’ici la fin de l’année un accord de libre-échange avec des pays latino-américains du Mercosur (Brésil, Argentine, Paraguay, Uruguay), au grand dam de la France.

Pour bloquer la décision, la France doit réunir une minorité de blocage au sein du Conseil, qui regroupe les Etats membres de l’UE.

Or, rien n’est moins sûr. L’Allemagne et l’Espagne poussent de tout leur poids. Et si la Pologne ou l’Autriche ont régulièrement exprimé leur opposition, c’est insuffisant, car il faut au minimum quatre Etats pour constituer une minorité de blocage.

Des manifestations à venir

Des manifestations seront organisées à l’initiative des fédérations départementales les 18 et 19 novembre devant les préfectures ou sur les giratoires baptisés "ronds-points de l’Europe", ont précisé les organisations lors d’une conférence de presse.

(Avec AFP)