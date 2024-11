À Besançon, la ministre de l’Agriculture Annie Genevard annonce des mesures exceptionnelles

Pour rappel, une importante mobilisation des agriculteurs est attendue dès lundi 18 novembre en France pour protester contre le traité UE-Mercosur mais également face aux difficultés rencontrées par la filière. A l’occasion de Vache de Salon, Annie Genevard a pris la parole. La ministre a donné son accord pour que l’Etat en région se charge de l’instruction du paiement de 700 dossiers FEADER* "modernisation des installation agricoles" supplémentaires. "Sur un global, toutes mesures confondues, il s’agit de 3.173 dossiers restant à solder par la Région de manière à sécuriser le traitement de la programmation 2014-2022", indique la Préfecture de Bourgogne-Franche-Comté.

De son côté, le Conseil région a engagé un travail partenariat étroit avec la chambre régionale et les chambres départementales d’agriculture, dont la mission d’appui de proximité aux agriculteurs se poursuit, les services de l’Etat (DRAAF, DDT) et l’organisme payeur, l’ASP, afin de coordonner les interventions au bénéfice d’une plus grandes fluidité de traitement des dossiers de demandes de paiement restant à déposer par les agriculteurs dans la perspectives de fin de gestion.

"L’objectif partagé de l’Etat et de la Région est de parvenir à rétablir une situation normale du FEADER en Bourgogne Franche-Comté au cours du premier semestre 2025, tant en ce qui concerne la fin de gestion du programme 2014-2022, que les premiers appels à projet ouverts par la Région au titre de la nouvelle programmation 2023-2027", nous est-il précisé.

*fonds européen agricole pour le développement rural

Contre le Mercosur

La ministre de l'Agriculture Annie Genevard a réaffirmé, vendredi à Besançon, l'opposition de la France à l'accord de libre-échange entre l'UE et le Mercosur, alors qu'Emmanuel Macron entame samedi une tournée en Amérique latine. "J'ai entendu l'inquiétude croissante sur le Mercosur et je continue de répondre avec la même détermination", a lancé Mme Genevard dans un discours au salon de l'agriculture de Bourgogne-Franche-Comté, où elle a été bien accueillie à trois jours d'une mobilisation attendue du monde paysan.

"Nous y sommes fermement opposés et les positions françaises sont alignées. On ne transige pas sur la souveraineté et on ne livre pas en pâture à la compétition internationale des filières qui font notre fierté", a assuré la ministre, ancienne députée du Doubs.

(maCommune.info avec AFP)