Une jeune auteure franc-comtoise transforme son vécu et ses blessures en livre

Le livre est présenté par son auteure comme un récit personnel abordant des thématiques liées à la jeunesse et à la construction de soi. ”Ce livre est un témoignage sincère, qui aborde les blessures invisibles, les épreuves de l’adolescence et du passage à l’âge adulte, les silences, les doutes et les combats intérieurs que beaucoup de jeunes traversent sans toujours oser en parler.”

Célia Ardiet précise la portée qu’elle souhaite donner à cette publication : ”mon objectif n’est pas seulement de vendre un livre, mais surtout d’aider, de sensibiliser et d’accompagner des personnes qui pourraient se reconnaître dans ces écrits, et de leur transmettre un message d’espoir et de courage.”

Une étudiante aux multiples engagements

Actuellement en deuxième année de master Marketing-Vente, en alternance dans un domaine viticole en tant que commerciale, l’auteure mène plusieurs activités en parallèle. ”Mes journées sont bien remplies : accro au travail et très active, je combine ma formation avec des gardes d’enfants ou de l’aide-ménagère le soir.” Elle est également impliquée dans la vie locale : ”Je m’investis également au sein de mon village (Centre Communal d’Action Sociale, je fais le recensement et cette année je me présente en tant que conseillère).” Par ailleurs, elle s’est engagée comme réserviste à l’armée.

L’écriture occupe une place centrale dans son parcours. ”Au milieu de toutes ces activités, l’écriture est devenue mon refuge, mon moment à moi. Au début, c’était une forme de thérapie. Puis c’est devenu un véritable hobby.” Elle explique également le sens qu’elle a voulu donner à cette démarche : ”J’ai réalisé qu’écrire m’aidait à avancer, à affronter ce que je vivais.” C’est dans ce contexte qu’est née l’idée du livre : ”Et si mes mots pouvaient aussi aider d’autres personnes ?”

Quatre années d’écriture et un message de sensibilisation

Le projet s’est étalé sur plusieurs années. ”Pendant quatre années, j’ai mis des mots sur des blessures que je n’avais jamais osé regarder en face : la trahison, la peur, la violence, la déception, les crises d’angoisse, mais aussi, au fil du temps, la force, la reconstruction, et ce souffle nouveau qui m’a finalement relevée.” L’auteure explique la portée de cette publication : ”écrire ce livre, c’était affronter ce que j’ai vécu. Le terminer, c’est accepter que ces pages ne m’appartiennent plus seulement.”

À travers cet ouvrage, Célia Ardiet souhaite aussi attirer l’attention sur certaines réalités sociales. ”J’ai voulu que ces mots deviennent un soutien pour celles qui traversent encore l’ombre", nous dit-elle. Elle ajoute qu'elle a aussi voulu que ce livre "soit un rappel, une prise de conscience pour tous y compris pour les hommes que les actes ont des conséquences profondes, que la violence laisse des traces, et que le respect n’est jamais optionnel.”

Une sortie prévue en ligne

Le livre La face cachée de la vérité sera disponible la semaine prochaine sur le site internet de l’auteure (bientôt mis en ligne) au prix de 12,90 €. Il est d’ores et déjà accessible en commande ou en pré-commande via ses réseaux sociaux : Facebook, Instagram et Linkedin.

Célia Ardiet résume son état d’esprit au moment de la publication : ”Aujourd’hui, je suis soulagée, stressée mais impatiente.” Elle précise enfin : ”Si ce livre parvient à aider ne serait-ce qu’une personne à ne pas abandonner, à trouver la force de se relever, alors tout aura eu un sens.”