Dimanche 18 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesImmobilierInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Franche-Comté
Culture

Une jeune auteure franc-comtoise transforme son vécu et ses blessures en livre

Publié le 18/01/2026 - 17:36
Mis à jour le 16/01/2026 - 14:56

Originaire de Vaire, dans le Doubs, Célia Ardiet publiera prochainement en auto-édition La face cachée de la vérité, un ouvrage de témoignage consacré aux blessures invisibles, aux violences, aux silences et aux combats intérieurs que traversent de nombreux jeunes. À travers un récit écrit pendant plusieurs années, l’auteure met en mots des expériences marquées par la peur, la trahison et l’angoisse, mais aussi par la reconstruction et l’espoir, avec l’objectif de sensibiliser et de soutenir celles et ceux qui pourraient s’y reconnaître.

Célia Ardiet et son livre
Célia Ardiet et son livre "La face cachée de la vérité". © Esther Raguenet photography

Le livre est présenté par son auteure comme un récit personnel abordant des thématiques liées à la jeunesse et à la construction de soi. ”Ce livre est un témoignage sincère, qui aborde les blessures invisibles, les épreuves de l’adolescence et du passage à l’âge adulte, les silences, les doutes et les combats intérieurs que beaucoup de jeunes traversent sans toujours oser en parler.”

Célia Ardiet précise la portée qu’elle souhaite donner à cette publication : ”mon objectif n’est pas seulement de vendre un livre, mais surtout d’aider, de sensibiliser et d’accompagner des personnes qui pourraient se reconnaître dans ces écrits, et de leur transmettre un message d’espoir et de courage.”

Une étudiante aux multiples engagements

Actuellement en deuxième année de master Marketing-Vente, en alternance dans un domaine viticole en tant que commerciale, l’auteure mène plusieurs activités en parallèle. ”Mes journées sont bien remplies : accro au travail et très active, je combine ma formation avec des gardes d’enfants ou de l’aide-ménagère le soir.” Elle est également impliquée dans la vie locale : ”Je m’investis également au sein de mon village (Centre Communal d’Action Sociale, je fais le recensement et cette année je me présente en tant que conseillère).” Par ailleurs, elle s’est engagée comme réserviste à l’armée.

L’écriture occupe une place centrale dans son parcours. ”Au milieu de toutes ces activités, l’écriture est devenue mon refuge, mon moment à moi. Au début, c’était une forme de thérapie. Puis c’est devenu un véritable hobby.” Elle explique également le sens qu’elle a voulu donner à cette démarche : ”J’ai réalisé qu’écrire m’aidait à avancer, à affronter ce que je vivais.” C’est dans ce contexte qu’est née l’idée du livre : ”Et si mes mots pouvaient aussi aider d’autres personnes ?”

Quatre années d’écriture et un message de sensibilisation

Le projet s’est étalé sur plusieurs années. ”Pendant quatre années, j’ai mis des mots sur des blessures que je n’avais jamais osé regarder en face : la trahison, la peur, la violence, la déception, les crises d’angoisse, mais aussi, au fil du temps, la force, la reconstruction, et ce souffle nouveau qui m’a finalement relevée.”  L’auteure explique la portée de cette publication : ”écrire ce livre, c’était affronter ce que j’ai vécu. Le terminer, c’est accepter que ces pages ne m’appartiennent plus seulement.”

À travers cet ouvrage, Célia Ardiet souhaite aussi attirer l’attention sur certaines réalités sociales. ”J’ai voulu que ces mots deviennent un soutien pour celles qui traversent encore l’ombre", nous dit-elle. Elle ajoute qu'elle a aussi voulu que ce livre "soit un rappel, une prise de conscience pour tous y compris pour les hommes que les actes ont des conséquences profondes, que la violence laisse des traces, et que le respect n’est jamais optionnel.”

Une sortie prévue en ligne

Le livre La face cachée de la vérité sera disponible la semaine prochaine sur le site internet de l’auteure (bientôt mis en ligne) au prix de 12,90 €. Il est d’ores et déjà accessible en commande ou en pré-commande via ses réseaux sociaux : Facebook, Instagram et Linkedin.

Célia Ardiet résume son état d’esprit au moment de la publication : ”Aujourd’hui, je suis soulagée, stressée mais impatiente.” Elle précise enfin : ”Si ce livre parvient à aider ne serait-ce qu’une personne à ne pas abandonner, à trouver la force de se relever, alors tout aura eu un sens.”

adolescence étudiante jeunesse livre psychologie violences

Publié le 18 janvier à 17h36 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Culture

Franche-Comté
Culture

Une jeune auteure franc-comtoise transforme son vécu et ses blessures en livre

Originaire de Vaire, dans le Doubs, Célia Ardiet publiera prochainement en auto-édition La face cachée de la vérité, un ouvrage de témoignage consacré aux blessures invisibles, aux violences, aux silences et aux combats intérieurs que traversent de nombreux jeunes. À travers un récit écrit pendant plusieurs années, l’auteure met en mots des expériences marquées par la peur, la trahison et l’angoisse, mais aussi par la reconstruction et l’espoir, avec l’objectif de sensibiliser et de soutenir celles et ceux qui pourraient s’y reconnaître.

adolescence étudiante jeunesse livre psychologie violences
Publié le 18 janvier à 17h36 par Alexane
Besançon
Culture

“Quand les anges s’enmêlent… c’est le bordel !”, la pièce de théâtre d’une ex-entrepreneure de 57 ans à Besançon

À Besançon, la compagnie théâtrale fait son entrée sur la scène culturelle avec un projet à la fois personnel et professionnel. Fondée en avril 2024 par Delphine Doillon, ancienne entrepreneure devenue autrice-interprète, MD Prod porte une vision du théâtre qui entend ”divertir et faire réfléchir, faire rire et faire grandir.” À travers sa nouvelle création, la comédie Quand les anges s’enmêlent... c’est le bordel !, la fondatrice met en jeu un parcours de vie marqué par le choix et la reconversion. La grande première est annoncée le 21 février 2026 à Besançon...

comédie delphine doillon humour petit kursaal reconversion spectacle théâtre
Publié le 16 janvier à 08h00 par Alexane
Besançon
Culture

Besançon d’Antan. Archives, cartes postales d’époque, anecdotes : un livre pour plonger en 1900…

À travers les 114 pages de l’ouvrage, le lecteur pourra scruter la ville de Besançon à travers des cartes postales d’époque, des archives municipales et départementales ainsi que des pièces de collections privées. Besançon d’Antan est disponible en librairie depuis le mois de septembre 2025…

Besançon Besançon d'Antan histoire livre
Publié le 15 janvier à 17h34 par Hélène L.
Besançon
Culture

Les 2 Scènes : les temps forts de la programmation de début 2026

Avec la parution de son livret janvier-mars 2026, Les 2 Scènes dévoilent une programmation qui mêle théâtre, musique, cirque et rencontres publiques. Performances scéniques, créations contemporaines et temps d’échange avec les équipes artistiques rythment ce début d’année, affirmant la volonté des 2 Scènes de proposer une offre culturelle plurielle et accessible au plus grand nombre.

cinéma les 2 scènes spectacle théâtre théâtre ledoux visite
Publié le 11 janvier à 10h45 par Alexane
Besançon
Culture

Festival Drôlement Bien : les ”Magic Party” investiront la place Granvelle à Besançon…

À l’occasion de l’édition 2026 du festival Drôlement Bien, la place Granvelle deviendra le centre des soirées festives avec l’installation du Magic Mirror. Le festival annonce une série de rendez-vous nocturnes intitulés ”Magic Party”, organisés chaque soir à partir de 21h après les spectacles.

festival drolement bien fete magic mirror musique
Publié le 10 janvier à 11h00 par Alexane
Pontarlier
Culture Loisirs

Ciné, ski de fond, fondue… Les rendez-vous incontournables en janvier 2026 à Pontarlier

Janvier 2026 s’annonce riche en animations culturelles, conviviales et familiales à Pontarlier et alentours, avec des événements pour tous les publics : sorties cinéma, activités jeunes, moments gourmands et soirées sportives ou festives. Voici une sélection des rendez-vous de la communauté de communes du Grand Pontarlier.

cinéma disney fondue jeux vidéo réalité virtuelle ski de fond
Publié le 4 janvier à 12h00 par Alexane

ESTM Pigier à Besançon : formations, portes ouvertes et job dating au programme !

Heyoka : une nouvelle boutique qui prône les produits naturels et le fait main à Besançon
Offre d'emploi

Le Mistigri, aux Chaprais : 4 décennies de cuisine comtoise

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Drôlement Bien 2026 : Besançon décuple les rires !
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Casa Good Vibes : Bonnes ondes et "vraie" cuisine mexicaine au coeur du quartier Battant
Infos pratiques

Un magasin Warhammer ouvre bientôt à Besançon
Jeu-concours

Jeu-concours forfaits de ski à Métabief : découvrez les résultats !

Amour et Pâtisserie : une nouvelle adresse gourmande à Besançon…

Sondage

 4.32
partiellement nuageux
le 18/01 à 18h00
Vent
1.01 m/s
Pression
1018 hPa
Humidité
83 %
 