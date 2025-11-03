Une jeune femme blessée dans un accident à Mamirolle

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus en début de soirée après qu’une voiture, seule en cause, a quitté la chaussée pour une raison indéterminée. La conductrice, âgée d’une vingtaine d’années, est parvenue à sortir de son véhicule avant l’arrivée des secours.
Légèrement blessée, la jeune femme a été prise en charge par les sapeurs-pompiers avant d’être transportée vers le service de traumatologie du CHU Minjoz, à Besançon.
Présents également sur les lieux, les gendarmes ont procédé aux constatations d’usage afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.