Lundi 3 Novembre 2025
Mamirolle
Faits Divers

Une jeune femme blessée dans un accident à Mamirolle

Publié le 03/11/2025 - 08:20
Mis à jour le 03/11/2025 - 08:20

Une jeune femme a été blessée le 2 novembre 2025 dans un accident de la circulation sur la RN57, dans le sens Besançon–Pontarlier, à hauteur de Mamirolle.

© Élodie R.
© Élodie R.

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus en début de soirée après qu’une voiture, seule en cause, a quitté la chaussée pour une raison indéterminée. La conductrice, âgée d’une vingtaine d’années, est parvenue à sortir de son véhicule avant l’arrivée des secours. 

Légèrement blessée, la jeune femme a été prise en charge par les sapeurs-pompiers avant d’être transportée vers le service de traumatologie du CHU Minjoz, à Besançon. 

Présents également sur les lieux, les gendarmes ont procédé aux constatations d’usage afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.

accident de la route blessé pompiers

Publié le 3 novembre à 08h20 par Elodie Retrouvey
