Une jeune femme blessée dans un accident à Mamirolle

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Une jeune femme a été blessée le 2 novembre 2025 dans un accident de la circulation sur la RN57, dans le sens Besançon–Pontarlier, à hauteur de Mamirolle.

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus en début de soirée après qu’une voiture, seule en cause, a quitté la chaussée pour une raison indéterminée. La conductrice, âgée d’une vingtaine d’années, est parvenue à sortir de son véhicule avant l’arrivée des secours.

Légèrement blessée, la jeune femme a été prise en charge par les sapeurs-pompiers avant d’être transportée vers le service de traumatologie du CHU Minjoz, à Besançon.

Présents également sur les lieux, les gendarmes ont procédé aux constatations d’usage afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.