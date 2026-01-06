Une journée de lutte contre la précarité à Besançon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

L’Union Départementale CGT Doubs et AC ! Agir ensemble contre le chômage appellent à un rassemblement le samedi 17 janvier 2026 à 10h00 place Jouffroy-d’Abbans dans le quartier Battant à Besançon.

"Cette journée sera l’occasion de dénoncer l’aggravation des inégalités et les injustices sociales qui frappent de plus en plus durement nos concitoyen·nes", précisent l’Union Départementale CGT Doubs et AC ! Agir ensemble contre le chômage.

Ce que les organisations demandent :