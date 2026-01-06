Une journée de lutte contre la précarité à Besançon

"Cette journée sera l’occasion de dénoncer l’aggravation des inégalités et les injustices sociales qui frappent de plus en plus durement nos concitoyen·nes", précisent l’Union Départementale CGT Doubs et AC ! Agir ensemble contre le chômage.
Ce que les organisations demandent :
- L’abrogation de la convention d’assurance chômage de novembre 2024 et 1er avril 2025
- L’abrogation de la loi "plein emploi" et de son décret-sanction du 1er juillet 2025
- La hausse des minimas sociaux, vers un revenu garanti avec ou sans travail à hauteur du SMIC
- L’interdiction des licenciements et le partage du travail et du temps de travail entre tous·tes, sans diminution de salaire
- La répartition des richesses