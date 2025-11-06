Une journée pour fêter les 40 ans du centre de recherche sur les stratégies économiques de Besançon

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Créé en 1985, le centre de recherche sur les stratégies économiques (CRESE) est un laboratoire de l'université Marie et Louis Pasteur (UMLP). Ce 7 novembre 2025, il fête ses 40 ans auront de diverses conférences et une table ronde.

La journée débutera avec une allocution de Hugues Daussy, président de l’Université Marie et Louis Pasteur, et Christophe Lang, Directeur de l’UFR SJEPG. Un propos liminaire sera tenu par Mostapha Diss, Professeur de sciences économiques, Directeur du CRESE.

La matinée se poursuivra à travers différents axes :

Axe "Contrats, marchés, régulations" avec François Maréchal, professeur de sciences économiques et une Conférence " Clémence, la carotte qui fait parler les cartels, ou pas !" Donnée par Karine Brisset, professeure de sciences économiques

Axe "Décisions individuelles et collectives" avec François Cochard, professeur de sciences économiques ainsi qu'une c onférence " Jeux de pouvoir : poids différents, influence identique ?" avec Sylvain Béal, professeur de sciences économiques

Axe "Finance, banque et macroéconomie" avec Catherine Refait-Alexandre, Professeure de sciences économiques ainsi que la conférence "Désaccords au sein des comités de politique monétaire : effets, canaux et implications" avec Fabien Labondance, Professeur de sciences économiques

L’après-midi se poursuivra avec une table ronde sur "Le rôle de l’économiste dans le débat et la décision publics".