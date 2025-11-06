Jeudi 6 Novembre 2025
Besançon
Education

Une journée pour fêter les 40 ans du centre de recherche sur les stratégies économiques de Besançon

Publié le 06/11/2025 - 16:30
Mis à jour le 06/11/2025 - 16:22

Créé en 1985, le centre de recherche sur les stratégies économiques (CRESE) est un laboratoire de l'université Marie et Louis Pasteur (UMLP). Ce 7 novembre 2025, il fête ses 40 ans auront de diverses conférences et une table ronde.

image d'archives © Hélène Loget
image d'archives © Hélène Loget

La journée débutera avec une allocution de Hugues Daussy, président de l’Université Marie et Louis Pasteur, et Christophe Lang, Directeur de l’UFR SJEPG. Un propos liminaire sera tenu par Mostapha Diss, Professeur de sciences économiques, Directeur du CRESE.

La matinée se poursuivra à travers différents axes :

  • Axe "Contrats, marchés, régulations" avec François Maréchal, professeur de sciences économiques et une Conférence "Clémence, la carotte qui fait parler les cartels, ou pas !" Donnée par Karine Brisset, professeure de sciences économiques
  • Axe "Décisions individuelles et collectives" avec François Cochard, professeur de sciences économiques ainsi qu’une conférence "Jeux de pouvoir : poids différents, influence identique ?" avec Sylvain Béal, professeur de sciences économiques
  • Axe "Finance, banque et macroéconomie" avec Catherine Refait-Alexandre, Professeure de sciences économiques ainsi que la conférence "Désaccords au sein des comités de politique monétaire : effets, canaux et implications" avec Fabien Labondance, Professeur de sciences économiques

L’après-midi se poursuivra avec une table ronde sur "Le rôle de l’économiste dans le débat et la décision publics".

table ronde universite

Publié le 6 novembre à 16h30 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

