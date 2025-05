Une mobilisation contre la loi Duplomb à Besançon

Une mobilisation citoyenne se tiendra le lundi 2 juin 2025 à 17h30 devant l’ARS à Besançon suite à l’appel d’un large collectif initié par Dominique Voynet, députée du Doubs, membre du groupe écologiste et social, rassemblant de nombreuses organisations associatives naturalistes et agricoles.

"La loi Duplomb représente une menace grave pour notre santé, notre environnement et la biodiversité, l’agriculture paysanne et la santé même des agriculteurs et riverains, premiers exposés, comme de celle de tous nos concitoyens. Elle prévoit la réintroduction de pesticides, accélère la destruction des zones humides et donne le feu vert à des projets de méga-bassines", est-il indiqué dans un communiqué publié sur le site de Dominique Voynet.

Et d’ajouter : "À l’approche de la Commission mixte paritaire et d’un vote précipité au Parlement, nous appelons à une mobilisation citoyenne forte. Refusons la réintroduction de pesticides qui empoisonnent nos terres, nos eaux, notre alimentation et déciment les abeilles".

La députée rappelle que des "solutions existent" et que "cette proposition de loi ne répond en rien aux difficultés et inquiétudes exprimées par les paysannes et paysans".

Les organisations qui répondront présentes :

Alternatiba Besançon, ANV COP 21, Bio Bourgogne-Franche-Comté, France Nature Environnement BourgogneFranche-Comté, France Nature Environnement Doubs, France Nature Environnement Jura, Générations futures, Humanimo, la Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l'Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères de Franche Comté, la Confédération paysanne 21, la Confédération paysanne 25-90, la Ligue des Protection des Oiseaux Bourgogne-Franche-Comté, le groupe Jura de Paysans de nature, le Pôle Grands prédateurs, le syndicat Apicole du Doubs, les Amis de la Confédération paysanne 25-90, Terre de Liens Bourgogne-Franche-Comté, … Avec le soutien des Écologistes de Franche-Comté, A Gauche Citoyens !, La France Insoumise du Doubs, Ensemble !, le Nouveau Parti Anticapitaliste-A, Parti Communiste Français Doubs, Génération.s…