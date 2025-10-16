Jeudi 16 Octobre 2025
Saint-Vit
Social

Une nouvelle résidence pour seniors verra le jour à Saint-Vit en 2027

Publié le 16/10/2025 - 08:44
Mis à jour le 16/10/2025 - 08:44

La Mutualité Française Comtoise annonce la pose de la première pierre de sa future Résidence Autonomie à Saint-Vit, mercredi 22 octobre 2025. Cette étape marque la deuxième phase d’un ambitieux projet gérontologique, après la construction de l’Ehpad L’orée du Doubs, un établissement de 88 places actuellement en phase d’achèvement.

Prévue pour 2027, la Résidence autonomie proposera 40 logements adaptés, dont 10 seront spécifiquement orientés vers les personnes handicapées vieillissantes (PHV). Selon le communiqué, le projet vise un public âgé, autonome ou semi-autonome (GIR 4 à 6, avec une capacité d’accueil de 15 % de GIR 1 à 2). Ces places PHV permettront "d’offrir un cadre de vie adapté et sécurisé lorsque le maintien à domicile devient difficile".

Les logements, de type T2 et T1 bis, seront non meublés mais entièrement équipés, et conventionnés à l’APL, "garantissant ainsi l’accessibilité financière des futurs résidents". Les personnes éligibles pourront également bénéficier de l’aide sociale, ce qui, selon la Mutualité Française Comtoise, "renforce encore l’inclusivité du dispositif ".

Un projet soutenu par les collectivités

Le coût global de l’opération est estimé à 5,9 millions d’euros. Elle bénéficie d’un financement de 500.000 € du conseil départemental du Doubs et de 100.000 € de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), complété par un prêt PLS (Prêt Locatif Social) par la Banque des Territoires pour 5,3 millions d’euros, garanti par le Grand Besançon et le conseil départemental du Doubs.

Le bâtiment sera réalisé dans une démarche de développement durable et RSE et confié à l’architecte bisontin Art et Associés ainsi qu’à l’entreprise générale Groupe 1000, responsable de la conduite des travaux. Un "important volet social" accompagnera la construction, en partenariat avec Indibat, acteur de l’inclusion, précise le communiqué.

Une plateforme gérontologique de proximité

La Résidence autonomie s’inscrira dans une "plateforme gérontologique de proximité", favorisant les synergies avec l’Ehpad L’orée du Doubs. Un tiers-lieu, ouvert aux résidents et au public extérieur, permettra "une continuité de parcours pour les personnes âgées, avec une attention particulière portée à l’accueil des personnes en situation de handicap".

Le projet comprend également un travail de recherche-action en cours dans le cadre d’une expérimentation en lien avec le PGI (Pôle de Gérontologie et d’Innovation) sur la notion de parcours des PHV.

Avec cette nouvelle résidence, la Mutualité Française Comtoise entend "poursuivre son développement et accompagner la vague démographique annoncée avec 2 millions de personnes supplémentaires âgées de 75 à 85 ans (soit +47 %) à l’horizon 2030". Fondée en 1955, la Mutualité Française Comtoise célèbre cette année ses 70 ans d’existence. L’institution se présente comme "un acteur majeur de l’économie sociale et solidaire en Franche-Comté".

Infos +

La pose de la première pierre se déroulera en présence de Thomas Jouannet, président de la Mutualité Française Comtoise, de Christine Bouquin, présidente du conseil départemental du Doubs, et de Pascal Routhier, maire de Saint-Vit.

Publié le 16 octobre à 08h44 par Alexane
Sondage

