Une nouvelle signalétique pour les itinéraires cyclables déployée dans le Grand Besançon

Grand Besançon Métropole (GBM) déploie actuellement le balisage des 18 itinéraires cyclables principaux et 170 itinéraires secondaires périurbains du Grand Besançon. D’ici le printemps 2026, plus de 3.000 panneaux (sur 1.300 supports) seront ainsi installés sur 600 km d’itinéraires cyclables.

L’objectif est de rendre "les itinéraires cyclables du territoire plus accessibles pour les déplacements du quotidien comme de loisir, sans nécessairement recourir au GPS, le jalonnement permettant à la fois de guider les cyclistes et de sécuriser leurs trajets" souligne GBM dans son communiqué du 14 mai 2025. Le nouveau balisage contribuera également "à encourager la pratique du vélo, agréable, saine et écologique" selon GBM.

Chaque itinéraire principal sera désormais identifiable par un visuel comprenant un numéro, un code couleur et la destination : commune desservie, quartier. Les connexions avec les territoires voisins y figurent également. Une carte de ces itinéraires peut dès à présent être consultée en ligne ou téléchargée.

Le budget de cette opération de balisage s’élève à 450.000€. GBM précise avoir travaillé avec quatre entreprises régionales : DDSR Vincent Defrain, Signaux Girod, Global Signalisation et Bourgogne-Franche-Comté Signaux.

