Une personne retrouvée décédée au pied de la falaise de Hautepierre-le-Châtelet

Dans la matinée du 23 septembre 2025, les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus pour venir en aide à une personne portée disparue aux Premiers Sapins. Malheureusement, la victime a finalement été retrouvée décédée.

Les secours ont été appelés vers 8h30 ce matin pour rechercher une personne portée disparue et présentant un état dépressif. Un ami de la victime a contacté les pompiers pour indiquer que le véhicule de celle-ci avait été localisé à proximité de l’église de Hautepierre-le-Châtelet.

Une équipe cynotechnique et un drone ont donc été dépêchés sur place mais la personne a finalement été découverte décédée, au pied de la falaise avant leur arrivée.

La victime, un homme âgé de 29 ans, a pu être récupérée grâce à une équipe spécialisée en secours en milieu périlleux et montagne.