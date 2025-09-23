Mardi 23 Septembre 2025
Les Premiers Sapins
Faits Divers

Une personne retrouvée décédée au pied de la falaise de Hautepierre-le-Châtelet

Publié le 23/09/2025 - 17:48
Dans la matinée du 23 septembre 2025, les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus pour venir en aide à une personne portée disparue aux Premiers Sapins. Malheureusement, la victime a finalement été retrouvée décédée. 

GRIMP © Alexane Alfaro
GRIMP © Alexane Alfaro

Les secours ont été appelés vers 8h30 ce matin pour rechercher une personne portée disparue et présentant un état dépressif. Un ami de la victime a contacté les pompiers pour indiquer que le véhicule de celle-ci avait été localisé à proximité de l’église de Hautepierre-le-Châtelet. 

Une équipe cynotechnique et un drone ont donc été dépêchés sur place mais la personne a finalement été découverte décédée, au pied de la falaise avant leur arrivée. 

La victime, un homme âgé de 29 ans, a pu être récupérée grâce à une équipe spécialisée en secours en milieu périlleux et montagne. 

Publié le 23 septembre à 17h48
