Mardi 9 Septembre 2025
Pontarlier
Faits Divers

Une piétonne renversée et gravement blessée à Pontarlier

Publié le 09/09/2025 - 17:39
Mis à jour le 09/09/2025 - 17:25

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus vers midi ce mardi 9 septembre 2025 pour un accident de la circulation entre une voiture et un piéton rue des abattoirs à Pontarlier. 

© Elodie R
© Elodie R

À l’arrivée des secours sur les lieux de l’accident, les secours ont pris en charge la piétonne, une femme âgée de 70 ans. Gravement blessée, la victime a été transportée en direction du centre hospitalier de Pontarlier. 

accident de la route piéton sapeur-pompier

Publié le 9 septembre à 17h39 par Elodie Retrouvey
Faits Divers

