À l’arrivée des secours sur les lieux de l’accident, les secours ont pris en charge la piétonne, une femme âgée de 70 ans. Gravement blessée, la victime a été transportée en direction du centre hospitalier de Pontarlier.
Une piétonne renversée et gravement blessée à Pontarlier
Publié le 09/09/2025 - 17:39
Mis à jour le 09/09/2025 - 17:25
Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus vers midi ce mardi 9 septembre 2025 pour un accident de la circulation entre une voiture et un piéton rue des abattoirs à Pontarlier.
© Elodie R