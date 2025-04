Une vaste mobilisation citoyenne le 12 avril pour défendre la ligne ferroviaire Belfort-Épinal

La ligne ferroviaire Belfort-Épinal, qui relie neuf gares situées dans le Territoire de Belfort, la Haute-Saône et les Vosges, fait face à un avenir incertain. Des collectifs d’usagers, syndicats, partis politiques et associations appellent à une grande mobilisation le samedi 12 avril 2025 pour défendre cette ligne de proximité, dont "la pérennité est incertaine faute d'investissement en particulier de l’État”, déplore le comité de vigilance.

Cette action du 12 avril s’inscrit dans un contexte plus large, celui de la remise en question des Lignes de dessertes fines du territoire (LDFT) en Bourgogne-Franche-Comté. Selon le communiqué du comité de vigilance 70, "partout se constituent des initiatives collectives pour défendre une mobilité accessible, plus écologique, répondant aux besoins de la population". Le mot d’ordre est clair : "Ceux qui l'aiment, toutes et tous en train le 12 avril 2025".

La journée commencera par un départ de la mobilisation à 10h à Belfort, avec des rassemblements revendicatifs et festifs dans les gares traversées par le train.

À Lure, un moment de convivialité est prévu : "Un café de la gare sera ouvert. Venez boire un café / brioche offert par le CV70. Et dire que vous aimez le train", indiquent les organisateurs. Ce temps d’échange aura lieu à proximité de la gare à partir de 10h, jusqu’au départ du train à 11h33".

Ce mouvement est soutenu par une large coalition, parmi lesquels : AMPB, AUTAU, CFDT, CGT, CNR, CNSP, CV70, Les Écologistes, FNAUT, LFI, PCF, PS et SUD. Leur objectif commun étant de "lutter contre la dégradation du maillage territorial des trains de proximité".