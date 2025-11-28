Une voiture fait plusieurs tonneaux et se retrouve sur le toit à Franois

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

L’accident s’est produit ce 28 novembre 2025 peu avant 5h10 du matin sur la RD673 dans le sens Besançon-Dole.

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus pour un accident impliquant une voiture ayant effectué plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser au milieu de la 2×2 voies, sur le toit. L’accident a provoqué une forte gêne à la circulation sur l’axe.

Les quatre victimes, sorties du véhicule avant l’arrivée des secours, ont été prises en charge par les équipes sur place.

La gendarmerie ainsi que la direction départementale de l’équipement se sont rendues sur les lieux pour sécuriser la zone et réguler la circulation.