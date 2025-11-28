Une voiture fait plusieurs tonneaux et se retrouve sur le toit à Franois

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus pour un accident impliquant une voiture ayant effectué plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser au milieu de la 2×2 voies, sur le toit. L’accident a provoqué une forte gêne à la circulation sur l’axe.
Les quatre victimes, sorties du véhicule avant l’arrivée des secours, ont été prises en charge par les équipes sur place.
La gendarmerie ainsi que la direction départementale de l’équipement se sont rendues sur les lieux pour sécuriser la zone et réguler la circulation.