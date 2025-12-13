Samedi 13 Décembre 2025
Alerte Témoin
Saône
Faits Divers

Une voiture percute un arbre à Saône : un jeune gravement blessé

Publié le 13/12/2025 - 09:25
Mis à jour le 13/12/2025 - 09:20

L’accident s’est produit samedi 13 décembre 2025 vers 2h00 du matin sur la RD 246 au niveau de la route de Saint-Antoine à Saône.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus suite à accident de la circulation à forte cinétique, impliquant une voiture ayant percuté un arbre.

Au total, quatre personnes ont été impliquées. Les secours ont pris en charge un jeune homme et une jeune femme âgés de 17 ans et la conductrice de 19 ans. Ces derniers ont été légèrement blessés.

Aussi présent dans la voiture, un jeune homme de 16 ans a été gravement blessé. L’ensemble des victimes a été transporté au CHU de Besançon. La gendarmerie nationale s’est rendue sur les lieux.

Publié le 13 décembre à 09h25 par Hélène L.
