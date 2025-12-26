Vendredi 26 Décembre 2025
Urssaf : Évolution des services Tese et Cea à partir du 1er janvier

Publié le 26/12/2025 - 08:40
À partir du 1er janvier 2026, les services Tese (Titre emploi service entreprise) et Cea (Chèque emploi associatif) évoluent. Les associations et entreprises ayant recours à ces dispositifs disposeront dorénavant de deux possibilités : déclarer la totalité de leurs salariés via ces services ou n’en déclarer qu’une partie. L’objectif pour l’Urssaf : s’adapter aux réalités de terrain en simplifiant les démarches sociales et en sécurisant les obligations des employeurs.

Les services Tese et Cea sont des services gratuits et 100 % en ligne, proposés par l’Urssaf. Ils permettent de gérer les formalités liées à l'embauche (déclaration préalable à l’embauche) et à la gestion de leurs salariés (bulletin de paie, calcul des cotisations…), qu'il s'agisse de contrats à durée déterminée ou indéterminée. La souscription à ces services est ouverte aux entreprises (pour le Tese) et aux associations (pour le Cea), qu’elles emploient déjà des salariés ou qu’elles recrutent pour la première fois.

En 2024, 85 200 établissements étaient adhérents au service Tese et 40 000 associations au service Cea. Au total, ce sont 1 800 000 bulletins de paie qui ont pu être émis grâce au service Tese et 988 000 grâce au service Cea. Pour l’Urssaf, ils constituent "une solution clé en main pour les employeurs, leur permettant de se concentrer sur leur activité, tout en bénéficiant d’un cadre sécurisé juridiquement".

Jusqu’à présent, l’utilisation du Tese ou du Cea devait concerner l’ensemble des salariés d’une même structure. Mais à compter du 1er janvier 2026, les employeurs pourront choisir de n’y recourir que pour une partie de leurs salariés (par exemple pour des extras de la restauration, des contrats saisonniers ou des CDI de chantier) tout en continuant à déclarer les autres par l’intermédiaire d’un tiers déclarant (expert-comptable, gestionnaire de paie) ou par leurs propres moyens.

Cette évolution vise à offrir une plus grande souplesse d’organisation et "répond aux besoins des structures dont l’activité nécessite des formes d’emploi variées", rappelle l’Urssaf.

Les modalités de mise en œuvre du nouveau dispositif

Pour les adhérents actuels : aucune démarche n’est à effectuer sur leur espace en ligne. En revanche, pour ceux qui souhaitent utiliser le Tese ou le Cea à compter de janvier 2026 pour les paies d’une partie de leurs salariés et qui recourent à un tiers-déclarant, il est indispensable de l’en informer afin qu’il adapte ses pratiques de déclarations sociales.

Pour les nouveaux adhérents : pour les nouvelles structures qui souhaitent y recourir dès janvier 2026, il s’agit d’anticiper leur adhésion. Elles choisiront alors si elles utilisent le service pour une partie de leurs salariés seulement ou pour l’ensemble.

Publié le 26 décembre à 08h40 par Elodie Retrouvey
