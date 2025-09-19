Vendredi 19 Septembre 2025
Alerte Témoin
Bonnevaux
Faits Divers

Vaux-et-Chantegrue : un motard percute un sanglier

Publié le 19/09/2025 - 08:43
Mis à jour le 19/09/2025 - 08:46

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus jeudi 18 septembre vers 22h00 à Vaux-et-Chantegrue suite à un accident entre une moto et un sanglier sur le RD 9.

© Élodie R.
© Élodie R.

Le motard, âgé de 24 ans, est gravement blessé. Il a été héliporté par Héli25 au CHU de Besançon. La RD 9 a été coupée dans les deux sens de circulation le temps de l’intervention.

Nous n'avons pas d'information sur l'état de santé du sanglier.

Publié le 19 septembre à 08h43 par Alexane
Faits Divers

