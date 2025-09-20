Venue d’Enthoven à Besançon : privée de manifestation, l’Association France Palestine Solidarité rappelle le nom des journalistes tués à Gaza

C’est une venue qui a déjà fait couler beaucoup d’encre… D’abord déprogrammé par Anne Vignot, la présidente de Grand Besançon Métropole, il a ensuite été réintégré au festival littéraire.
Livres dans la Boucle : Raphaël Enthoven regrette, Anne Vignot met fin à la polémique
La présidente de Grand Besançon métropole a réagi ce mardi 9 septembre 2025 après que le philosophe et écrivain Raphaël Enthoven a finalement déclaré ce même jour sur France Inter qu’il regrettait ses propos sur les journalistes à Gaza.
Dénoncer les "propos scandaleux de M. Enthoven"
Pour l’Association France Palestine Solidarité, il s’agit de "dénoncer les "propos scandaleuses de M. Enthoven" : "En aucun cas nous ne chercherons à perturber le festival et à faire intrusion dans les sites du festival, nous ne nous trompons pas d’objectifs, les libraires ne sont pas responsables de la situation et nous ne souhaitons pas les mettre en difficulté. Il s’agira de dénoncer les propos scandaleux de M. Enthoven et de rendre hommage aux journalistes assassinés, ainsi qu’aux enfants victimes de famine, toutes choses mises en cause par M. Enthoven", prévient l’association qui a également distribué des dénonçant les propos de l’écrivain.
Les membres de Association France Palestine Solidarité dénoncent également avoir reçu des amendes lors de la distribution de tracts sur la voie publique ce samedi.