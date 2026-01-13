Mardi 13 Janvier 2026
Vesoul
Faits Divers

Vesoul : le député RN de Haute-Saône retrouvé blessé, une enquête ouverte

Publié le 13/01/2026 - 08:14
Mis à jour le 13/01/2026 - 08:14

Le député RN de Haute-Saône Antoine Villedieu a été découvert légèrement blessé à la tête dimanche dans la rue à Vesoul et une enquête a été ouverte, a indiqué lundi 12 janvier 2026 le procureur de Vesoul.

© Hélène Loget

D'après les premiers éléments de l'enquête de police, l'élu a fait un malaise en se dirigeant vers une pharmacie et s'est blessé à la tête en tombant, a précisé une source proche du dossier à l'AFP.

La police est intervenue dimanche à 7h30 pour prendre en charge l'élu qui se trouvait "au sol, devant une pharmacie", a précisé dans un communiqué le procureur Arnaud Grécourt, confirmant une information du Parisien. Le parlementaire de 36 ans "présentait une plaie peu profonde à l'arrière de la tête", a-t-il détaillé. M. Villedieu se trouvait à proximité de sa permanence parlementaire. "Il était dans un état second" et "il s'est mis en garde" à l'arrivée des policiers, qui l'ont "mis au sol et menotté" pour qu'il puisse être pris en charge par les secours malgré son refus, selon une autre source proche de l'enquête. "Il aurait pris trois anxiolytiques", a ajouté cette source.

L'ancien gardien de la paix et champion du monde de MMA (arts martiaux mixtes) devenu député en 2022, a été conduit à l'hôpital de Vesoul par les sapeurs-pompiers pour être soigné. "Il n'a pas encore été auditionné", selon le procureur.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances dans lesquelles il a été blessé. Elle a été confiée aux fonctionnaires de police de la direction de la criminalité territoriale de Vesoul.

(AFP)

Publié le 13 janvier à 08h14 par Elodie Retrouvey
