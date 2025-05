Via ferrata d’Ornans et de Nans-sous-sainte-Anne : les travaux de sécurisation des lieux ont commencé

Suite à la fermeture des via ferrata des deux communes du Doubs au cours du mois de mai 2025, la Communauté de communes Loue Lison a annoncé être en possession de nouveaux éléments concernant la suite des événements...

Ce mercredi 28 mai 2025, la Communauté de communes Loue Lison a déclaré qu'elle "dispose de nouveaux éléments concernant les travaux des via ferrata d’Ornans et de Nans-Sous-Sainte-Anne." Suite à une étude géotechnique qui avait révélé des fragilités pouvant mettre en péril la sécurité des usagers, des arrêtés interdisant l'accès avaient été mis en place sur les parcours de "La Roche du Mont" et des "Baumes du Verneau" au cours du mois de mai 2025.

Démarrage des travaux de sécurisation pour la via ferrata de la Roche du Mont

Si la Communauté de communes Loue Lison a précisé "qu'actuellement, les via ferrata et leurs accès sont toujours fermées.", elle a aussi annoncé que "les travaux de purge, d'ancrage et de pose de filets, préconisés pour supprimer les aléas élevés à très élevés selon l’étude géotechnique, débutent ce mardi 27 mai 2025."

Si les travaux se passent comme prévu, elle devrait "informer la mairie d'Ornans de cette sécurisation de l'accès" le samedi 7 juin 2025. La mairie prenda ensuite la décision de rouvrir ou non l'accès de la via ferrata au public.

La Communauté de communes Loue Lison a également précisé que "la suite des travaux se fera à l’automne, après réadaptation du budget et sur avis du conseil

communautaire."

Discussions concernant la via ferrata de Nans-Sous-Sainte-Anne

En ce que concerne ce parcours, "une réunion dédiée à la via-ferrata, en présence des prestataires touristiques, des partenaires concernés et du maire de la commune, est prévue dans les jours à venir. À cette occasion, l’étude géotechnique sera présentée ainsi que le coût des travaux. La CCLL souhaite discuter avec les différents acteurs de l’avenir de l’équipement créé au début des années 2000."

