Samedi 6 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Franche-Comté
Nature

Week-end d’été attendu en Franche-Comté les samedi 6 et dimanche 7 septembre 2025

Publié le 06/09/2025 - 08:30
Mis à jour le 05/09/2025 - 11:22

Les prévisions météo de Météo-France annoncent un net réchauffement en Franche-Comté pour le week-end du samedi 6 et dimanche 7 septembre 2025, avec un temps globalement ensoleillé, chaud voire très chaud, malgré une vigilance orages toujours en vigueur jusqu’à samedi soir. 

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Météo-France signale une vigilance jaune orages pour le Doubs, en vigueur jusqu’à samedi à minuit. Ce dispositif rappelle que des orages, généralement modérés mais localement plus intenses, restent possibles en début de week-end.

Samedi 6 septembre 2025

ÀBesançon, les nuages d’altitude dominent la journée, avec des températures en nette hausse. Le mercure atteindra jusqu’à 25 °C dans l’après-midi . Pontarlier, Belfort, Vesoul, Lons-le-Saunier et Dole bénéficieront d’un temps ensoleillé généreux dès le matin, malgré un vent d’est soutenu pouvant souffler jusqu’à 30–40 km/h, notamment entre le Territoire de Belfort, le Pays de Montbéliard et la Haute-Saône.

Les températures maximales en plaine s’élèveront généralement entre 23 et 26 °C, avec des degrés légèrement inférieurs en altitude ou en secteur plus élevé.

Dimanche 7 septembre 2025

Le soleil restera dominant en Franche-Comté, accompagné d’un air très chaud. À Besançon, le thermomètre pourrait grimper jusqu’à 29 °C, avec un minimum de 16 °C . Météo France prévoit des conditions similaires à Pontarlier, Belfort, Vesoul, Lons-le-Saunier et Dole : du soleil, une atmosphère stable et des températures élevées.

chaleur météo-france soleil week-end

Publié le 6 septembre à 08h30 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Nature

Bourgogne-Franche-Comté
Economie Nature

Une aide financière régionale accordée aux particuliers pour la destruction de nid de frelons asiatiques

L’organisme Fredon Bourgogne-Franche-Comté, en copilotage avec la section apicole Groupement de défense sanitaire de Bourgogne Franche-Comté (GDS BFC) a obtenu un financement par le Fonds vert, permettant de proposer aux particuliers un remboursement de 50€ pour chaque nid détruits de frelon asiatique à pattes jaunes. 

aide financière fonds vert frelon asiatique
Publié le 29 aout à 11h07 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Nature

5 départements de Bourgogne-Franche-Comté en vigilance orange pour risque d’orages

Actuellement, sous vigilance jaune "orages", tous les départements de Franche-Comté à l’exception du Territoire de Belfort passeront dès 16h en vigilance orange ce mercredi 27 août 2025, y compris la Côte d’Or et la Saône-et-Loire. Dans le même temps, toute la grande région est également placée sous vigilance jaune "pluie-inondation" également à compter de 16h et jusqu’à 6h le jeudi 28 août. 

météo orages pluie vigilance jaune
Publié le 27 aout à 09h44 par Elodie Retrouvey
Bourgogne-Franche-Comté
Nature

Orages et pluies : 7 départements de Bourgogne-Franche-Comté en vigilance jaune

Météo France a placé tous les départements de Franche-Comté, ainsi que la Côté-d’Or, la Saône-et-Loire et la Nièvre en vigilance jaune "orages", ce mardi 26 août 2025 à partir de 16h00 et jusqu’au jeudi 28 août. Dans le même temps, une vigilance jaune "pluie-inondation" est également prévue pour ces mêmes départements à compter du mercredi 27 août 18h et jusqu’au jeudi 28 août 2025.

météo orages pluie vigilance jaune
Publié le 26 aout à 12h00 par Elodie Retrouvey

Nouveau à Besançon – Piano Bar– Du côté de chez Souad

Ouverture de deux nouveaux gîtes nichés dans les hauteurs de Fontain
Offre d'emploi

Besoin de nouvelles lunettes ? Contactez une opticienne à domicile

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !
Offre d'emploi
publi info 4

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Offre d'emploi : La Compagnie des Familles recrute des Baby-sitters à Besançon !
Infos Pratiques

Recherche appartement à Besançon pour le tournage d’un court-métrage
Jeu-concours

Jouez et gagnez vos entrées pour le Musée Courbet

Une épicerie de quartier de 250 m2 arrive dès le mois d’octobre au centre Saint-Pierre à Besançon

Sondage

 13.82
peu nuageux
le 06/09 à 09h00
Vent
1.31 m/s
Pression
1022 hPa
Humidité
82 %
 