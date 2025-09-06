Week-end d’été attendu en Franche-Comté les samedi 6 et dimanche 7 septembre 2025

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Les prévisions météo de Météo-France annoncent un net réchauffement en Franche-Comté pour le week-end du samedi 6 et dimanche 7 septembre 2025, avec un temps globalement ensoleillé, chaud voire très chaud, malgré une vigilance orages toujours en vigueur jusqu’à samedi soir.

Météo-France signale une vigilance jaune orages pour le Doubs, en vigueur jusqu’à samedi à minuit. Ce dispositif rappelle que des orages, généralement modérés mais localement plus intenses, restent possibles en début de week-end.

Samedi 6 septembre 2025

ÀBesançon, les nuages d’altitude dominent la journée, avec des températures en nette hausse. Le mercure atteindra jusqu’à 25 °C dans l’après-midi . Pontarlier, Belfort, Vesoul, Lons-le-Saunier et Dole bénéficieront d’un temps ensoleillé généreux dès le matin, malgré un vent d’est soutenu pouvant souffler jusqu’à 30–40 km/h, notamment entre le Territoire de Belfort, le Pays de Montbéliard et la Haute-Saône.

Les températures maximales en plaine s’élèveront généralement entre 23 et 26 °C, avec des degrés légèrement inférieurs en altitude ou en secteur plus élevé.

Dimanche 7 septembre 2025

Le soleil restera dominant en Franche-Comté, accompagné d’un air très chaud. À Besançon, le thermomètre pourrait grimper jusqu’à 29 °C, avec un minimum de 16 °C . Météo France prévoit des conditions similaires à Pontarlier, Belfort, Vesoul, Lons-le-Saunier et Dole : du soleil, une atmosphère stable et des températures élevées.