Week-end gourmand et local à la Galerie Chateaufarine à Besançon

Les ”Producteurs d’ici”, situés à moins de 70 km, seront à l’honneur :
- 17 octobre : Fromagerie Badoz et Maison Bolard
- 18 octobre : Charcuterie Clavière, Les Monts de Joux, Amiotte et les célèbres Saucisses de Morteau
”Ces rencontres valorisent le savoir-faire local et le terroir franc-comtois, dans l’esprit d’Intermarché : « Mieux manger, c’est manger tout près. »”, indique le communiqué de presse.
La Biscuiterie Mistral proposera un pop-up exclusif, tandis que le miel des ruches de la galerie sera présenté avec une vente caritative au profit d’une association locale. Les conseillères Thermomix partageront également leurs recettes gourmandes.
Les restaurants et enseignes sucrées du centre – Leonidas, Le Comptoir de Mathilde, Coffea – inviteront les visiteurs à une pause douceur tout au long du week-end.
Pour plus d’infos :