Week-end gourmand et local à la Galerie Chateaufarine à Besançon

À l’occasion de la Semaine du goût, la Galerie Chateaufarine à Besançon célèbre les saveurs régionales lors de deux journées conviviales placées sous le signe du partage et du goût authentique le 17 et 18 octobre 2025.

Les ”Producteurs d’ici”, situés à moins de 70 km, seront à l’honneur :

17 octobre : Fromagerie Badoz et Maison Bolard

18 octobre : Charcuterie Clavière, Les Monts de Joux, Amiotte et les célèbres Saucisses de Morteau

”Ces rencontres valorisent le savoir-faire local et le terroir franc-comtois, dans l’esprit d’Intermarché : « Mieux manger, c’est manger tout près. »”, indique le communiqué de presse.

La Biscuiterie Mistral proposera un pop-up exclusif, tandis que le miel des ruches de la galerie sera présenté avec une vente caritative au profit d’une association locale. Les conseillères Thermomix partageront également leurs recettes gourmandes.

Les restaurants et enseignes sucrées du centre – Leonidas, Le Comptoir de Mathilde, Coffea – inviteront les visiteurs à une pause douceur tout au long du week-end.

