Zootrope, un court-métrage réalisé à Besançon…

Auto-produit et soutenu par la mairie de Besançon, le dispositif Émergence, le Comité local d’aide au projet et la faculté de Paris 8, Zootrope est un film indépendant d’Hector Héritier développé et réalisé à Besançon. Il sera présenté le 15 janvier 2026 au Kursaal de Besançon.

Le court-métrage a également été porté par une équipe majoritairement locale, avec des collaborations venues de Paris et de Lyon. Le film est destiné à une diffusion en festivals.

Pitch du film :

Zootrope, est le moment d’une séparation, et d’un enfant oublié, Pierre, 12 ans, qui contemple la scène depuis sa cabane, et qui tente de se protéger de la violence en se plongeant dans quelque chose - un zootrope - qui pourrait, peut-être, être le début de son amour pour le cinéma.

Zootrope sera présenté au public ce jeudi 15 janvier au Kursaal (Les 2 scènes), dans le cadre d’une soirée Acid Pop. Ce dispositif, reconnu pour son attention portée au cinéma indépendant et aux démarches d’auteur, offre un cadre de diffusion et de réflexion autour des processus de création cinématographique.

La soirée se déroulera notamment en présence de Ricardo Munoz, directeur artistique associé aux films de Laurent Achard, et avec qui Hector Héritier a également collaboré sur Zootrope.